Durante los últimos años ha habido un gran aumento de casos de violencia en el país. Perú registra 132 feminicidios entre enero y noviembre de este año, es decir un 4% más que 2020, según Defensoría del Pueblo. El confinamiento debido a la pandemia ha obligado a muchas mujeres a estar encerradas con sus agresores y el hogar se ha convertido en un espacio peligroso para ellas.

En el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia de género, Avon y la Fundación Avon para las Mujeres inician su campaña #siNohaySíesNo para ampliar los conocimientos sobre el concepto del consentimiento y repensar la importancia del “sí” y el “no”. A partir del 25 de noviembre, y durante los 16 días de activismo, se extenderán diversas historietas de siete ilustradores de Latinoamérica cuyo contenido desarrollará situaciones de violencia en el entorno digital y el rol del consentimiento para detectarlas.

La campaña está dirigida a mujeres que hoy pueden estar atravesando por el ciclo de la violencia, que no están al tanto del consentimiento como clave o simplemente no saben cómo proceder. También se propone especialmente llevar conocimiento y concientizar a los hombres para que reconozcan, comprendan y modifiquen sus acciones y es una propuesta especial para jóvenes y adolescentes, para que conozcan cómo pueden protegerse y transformarse en pos de un mundo sin violencias.

“Durante la pandemia el uso de tecnología nos conectó a la vez que generó nuevos canales para un tipo de violencia que debe ser visibilizado: la violencia digital. Por eso, la campaña #SINOHAYSÍESNO tiene como meta circular ampliamente en y a través de las redes, porque lo que ha sido un espacio crítico malversado también puede ser un espacio para prevenir y responder. Queremos sacar a las personas del “piloto automático” cuando se trata de dar su consentimiento en el universo digital”, afirmó Carolina Henao Restrepo, Directora Ejecutiva de la Fundación Avon para las Mujeres.

¿Sólo existe un tipo de violencia?

La violencia se puede presentar de manera psicológica, sexual, simbólica y económica y patrimonial. Por eso, es importante ampliar la información acerca del consentimiento:

● El consentimiento debe ser explícito. La ausencia de un “no” jamás equivale a un “sí”.

● El consentimiento puede retractarse en cualquier momento. Si te dije que “sí” hace un rato, si ahora digo que “no”, es “no”.

● Como me visto o me maquillo no es sinónimo de consentimiento para que comentes acerca de mi cuerpo o, peor aún, lo toques.

● Si comparto imágenes personales contigo, no te estoy dando permiso para que las muestres a nadie más.

La promesa Avon para poner fin a la violencia hacia mujeres y niñas

Durante los últimos 15 años, Avon ha contribuido en el mundo a proyectos e iniciativas para erradicar la violencia de género donando U$ 80 millones a Organizaciones No Gubernamentales que apoyan y brindan asistencia, llegando así a 14.2 millones de mujeres. Avon ha sido pionera en brindar oportunidades de independencia financiera y también en alzar la voz para eliminar todo tipo de violencia hacia las mujeres iniciando su promesa en 2004 en el mundo.

Su red de 5 millones de representantes independientes es también aliada de esta promesa ofreciendo productos de recaudación y difundiendo los mensajes y campañas de concientización. A su vez constituyen un público especial a quien Avon destina espacios de capacitación y apoyo.

Para su equipo de colaboradores, Avon ha sido una de las primeras empresas en desarrollar un Protocolo de abordaje y Licencia para mujeres en situación de violencia de género. A través de este Protocolo las colaboradoras encuentran asesoramiento y acompañamiento incluyendo días de licencia. El Protocolo ha permitido también entrenar a la comunidad Avon en conceptos clave y a los y las líderes en sensibilización y primera escucha.