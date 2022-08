Cuando se tiene una pareja, hay momentos en los que el interés sexual decae, y otros en que la pasión aumenta intensamente. Y es muy común, que esto último ocurra si con su media naranja no faltan los detalles, como los besos y las caricias.

Sin embargo, sabía que el sexo “engancha” y muchas parejas no culminan su relación solo porque sienten apego en la cama. Para el sexólogo Christian Martínez, la continuidad de una sana relación muy a parte de tener un buen orgasmo se debe basar en el amor, comprensión y confianza, pero si esto no ocurre y solo la buscan para un encuentro sexual y, usted no está de acuerdo, debe frenar esta situación.

“El sexo no solo procura placer, también moviliza sentimientos y emociones. En definitiva, tiene muchos beneficios, pero también puede ocasionar problemas”, indica el experto.

QUÉ DEBERÍA HACER

Primero, Martínez aconseja darse cuenta si la persona es la adecuada, es decir, si no busca un compromiso y solo una noche fugaz. “Si al final solo quiere tener intimidad y la mujer o el varón lo acepta, debe olvidarse de una relación romántica como ir al cine, hacer planes a futuro o presentarle a los padres”, aclara. Por otro lado, es importante que se de cuenta qué tipo de relación busca.

“Si el sexo le engancha a una persona que no le conviene, tiene que alejarse. Puede que usted termine cediendo solo por amor o miedo a que no la dejen”, asegura. Y, por último, si siente que su pareja la ama, pero solo demuestra que quiere tener relaciones sexuales, busquen ayuda profesional, tal vez le cuesta expresarse.

El especialista asegura que algunos se vuelven adictos al sexo sobre todo cuando atraviesan una pérdida o un conflicto afectivo emocional o laboral. Si está pasando por ello, busque ayuda y no le haga daño a su compañera. " Los que están en una relación estable deben equilibrar sus necesidades como pareja, si solo piensan en lo pasional, puede haber conflictos”, resalta.

HORMONAS DEL APEGO SEXUAL

Martínez aclaró que existen en el organismo del hombre y el de la mujer diferentes hormonas ‘del apego’ como la oxcitocina y la vasopresina que son segregadas por el organismo con mayor intensidad durante el acto sexual. Estas hormonas producen una sensación de vinculación especial con la pareja sexual.

“El apego es eso que salva a la pareja de las crisis, las tensiones, el cansancio, las preocupaciones por trabajo, dinero, enfermedades y miles de perturbaciones externas”, concluyó.

