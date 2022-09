Empieza como un ligero resfriado, pero si no se detecta a tiempo puede ser mortal. Hoy se conmemora el Día Latinoamericano de la Lucha contra la Pertussis, también conocida como la tos ferina o convulsiva, y se reportan mayormente en menores de un año. Sin embargo, también afecta a los jóvenes o adultos mayores, pero con síntomas más leves.

La pediatra infectóloga y gerente médico de Vacunas para GSK, Tamara Rosales, explica que esta enfermedad es muy común y a la vez peligrosa en los neonatos. Por ello es importante que la madre se vacune incluso desde que está gestando.

“Las progenitoras deben acceder a las vacunas desde el embarazo para que protejan con esos escudos a sus hijos. En caso no lo hagan, el menor puede contagiarse de tos convulsiva hasta en el hospital por no tener los anticuerpos necesarios”, indica.





¿Cuáles son las complicaciones?

La especialista menciona que en los niños este mal que se produce por una bacteria llamada Bordetella pertussis, las señales son muy evidentes porque presentan apnea (la respiración se detiene) y pueden llegar a UCI.

Mientras que en los mayores, pueden incluso sufrir de una hernia de costillas, hemorragias, infección urinaria, etc. porque al toser violentamente por semanas es posible padecer otras complicaciones.

Esta patología es más contagiosa incluso que el COVID y se transmite de una persona a otra a través del estornudo o al toser. Y muchos se contagian por sus familiares que incluso son asintomáticos. La experta aclara que no se debe esperar más de tres días para acudir a un médico si presenta los síntomas.

Siga estos tratamientos

Acudir a un médico para que la evaluación sea la adecuada y no curarlos con fármacos que puedan agravar la infección. Exhorta a hacerlo antes de los cinco días porque después de esto la bacteria Bordetella pertussis no aparece en el organismo sobre todo de los adultos, lo que haría que la cura no sea exacta y se piense que es otra enfermedad.

Además, refiere que la madre debe vacunarse contra la tos ferina al promediar los 28 meses de gestación. Luego el neonato a los 2,4 y 6 meses. El refuerzo a los 18 meses y en la edad adulta también, pero de manera particular. Rosales recordó que si presentó la tos ferina de pequeño puede regresar esta infección, por ello es importante que sea bien curada y la inoculación.





DATOS

La tos ferina es una enfermedad considerada como la tercera causa de muerte en niños.

En recién nacidos su protección recién comienza a los 6 meses de vacunarse.

En un 90% aumentaron los casos de pertussis en la última década, según la OMS.

Si presenta fiebre, tos frecuente, falta de respiración y otros síntomas acuda al médico. No espere que pasen los tres días.

