La planificación familiar es un concepto de pareja que tradicionalmente se dirigía hacia la mujer, hecho que está siendo reconsiderado; ya que, los hombres ahora adoptan un rol más protagónico en el control de su paternidad, siendo la vasectomía el método más seguro, efectivo y económico comparado con su equivalente en la mujer que es la ligadura de trompas.

Ahora, incluso, se hacen más campañas de salud para que los varones opten por la vasectomía para ejercer su sexualidad de manera responsable y planificar su futuro. “Es importante destacar que la vasectomía no produce alteraciones en la fisiología testicular ni en la función endocrina; es decir, no hay variaciones y, por ende, no existen riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares, de próstata o cáncer”, indica el Dr. Jorge Alcántara Chero, médico urólogo de INPPARES.

Además, el especialista resalta que la vasectomía no disminuye la potencia en el hombre; por el contrario, le permitirá disfrutar y mejorar los encuentros sexuales con su pareja ya que no tendrá la preocupación de un embarazo no planificado. Sin embargo, hay que precisar que este procedimiento no protege de las infecciones de transmisión sexual por lo que el uso del preservativo es recomendable.

MÉTODO SENCILLO Y EFICAZ

La vasectomía sin bisturí es un procedimiento sencillo y rápido en el cual los pequeños tubos en la bolsa escrotal que llevan los espermatozoides son cortados y bloqueados. Por lo tanto, los espermatozoides, al no salir del cuerpo del varón, ya no provocan un embarazo.

Por su parte, el Dr. Guillermo Atencio La Rosa comentó que más del 80% de la información que circula en redes sociales en relación a los métodos anticonceptivos es falsa, lo cual, según dijo, deforma la información que puedan tener las personas respecto a la vasectomía.

“Pensar que solo las mujeres deben cuidarse está relacionado con los enfoques de género que existen y a las responsabilidades sociales que se les asigna al hombre o la mujer, cuando son ambos los que deben tener las mismas posibilidades de participar en la planificación familiar”, expresa.

DATITOS

♦ INPPARES ofrece dentro de su cartera de servicios un paquete integral que incluye: el procedimiento de vasectomía con la técnica sin bisturí, dos consultas especializadas (pre y post procedimiento) y pruebas de laboratorio, incluyendo el espermatograma, luego de tres meses de realizado el procedimiento.

♦ Cada 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Vasectomía , una fecha que tiene como finalidad promover este procedimiento quirúrgico como un método anticonceptivo definitivo.

