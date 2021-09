Tiene mucho carisma y una voz espectacular, razones poderosas que le permitieron a Juan Carlos Ugarriza (78) pasar el casting a ciegas de ‘La Voz Senior Perú’ y ocupar un lugar entre los participantes de esta competencia.

Lo que pocos saben es que este vecino de Puente Piedra no es nuevo en estos menesteres. En 1977, cuando tenía escasos 34 años, ganó el concurso de ‘Trampolín a la Fama’, de la mano del gran Augusto Ferrando.

Don Juan, ¿recuerda aquella noche?

Claro que sí, fue en abril de 1977 cuando gané en ‘Trampolín a la Fama’ de don Augusto Ferrando. En realidad fue un empate (con Jorge Baglietto) porque los dos participantes éramos muy buenos.

¿Y que ganó?

El premio fue trabajar un año en la Peña Ferrando y así lo hice.

Luego se dedicó a la música…

No, yo trabajaba en la fábrica de llantas Good Year. Pedí un año de licencia para cantar en la peña, luego regresé a mi trabajo, Pero la música me llamaba y renuncié a la empresa. Hasta ahora me arrepiento de haberlo hecho.

¿Por qué?, ¿no le fue bien como cantante?

No, fue ingrata la música conmigo. Y yo sé que tengo talento, pero no tuve suerte. En esa época no había un promotor que a uno lo impulsara. Pero siempre cantaba en mi casa.

Conoce la historia de Juan Carlos Ugarriza. (Foto: Trome)

Pero grabó un disco...

Sí, en 1980 grabé ‘Salva a mi niño’. Es una composición bien bonita en bolero. Fue lo único que hice.

¿Dejó de cantar en algún momento?

Tuve que trabajar por mi familia. Por ello inauguré con mi esposa Julia nuestra ‘Anticuchería Chelita’. Ahí cocinamos los dos y así salimos adelante. Ya tenemos 43 años en esto.

Pero ahora usted ha vuelto a la música, ¿cómo se animó a participar en ‘La Voz Senior’?

Siempre veía ‘La Voz’ y ‘Yo Soy’, y me preguntaba: ‘cuándo harán un programa para los abuelitos’. Cuando vi el anuncio, me inscribí rápidamente.

¿Se imaginó que todos los coach iban a voltear?

No, la verdad que no. Y lo hicieron cuando la canción ya iba a terminar. Cuando me inscribí tenía claro que quería irme con Tony Succar, sin embargo, también quería ir con Daniela Darcourt, pero ¿sabe por qué no lo hice?

¿Por qué?

Porque ella lloró y me dijo que me parecía a su abuelito. Y si yo llego a la final y gano las personas pensarán que fue por otra cosa y no por mi talento.

Ahora parece que su suerte está cambiando…

Sí, se me ha presentado la Virgen. Entré a ‘La Voz Senior’, encima me está entrevistando Trome. Uy, no, ¿ya se imagina? Ahora vendrán a mi restaurante y tengo pensado cantar ahí.

Encuéntralo en Facebook como 'Anticuchería Chelita'. (Foto: Trome)

LOS BOLEROS, SU PASIÓN

¿Qué géneros musicales le gusta cantar?

Para mí los boleros nunca morirán. Son canciones lindas, nada que ver con lo de ahora. Además, también me gusta la salsa y espero que con Tony Succar pueda ponerle música a una canción que compuse.

¿Dónde lo pueden encontrar?

Cualquier cosa me pueden ubicar en la página de Facebook de mi restaurante ‘Anticuchería Chelita’. Y si llego a avanzar en el concurso, por favor voten por mí.

