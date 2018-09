Laly Goyzueta: "Soy guerrera, idealista y comprometida" | ENTREVISTA Y FOTOS

La actriz y bailarina Úrsula Goyzueta Muente, conocida como Laly Goyzueta, no dudó en someterse de buena gana a nuestro cuestionario, revelando que es fiel con su esposo, el argentino Mariano Sábato y llevan una vida sana.



El amor es...

Ausencia absoluta de egoísmo.



Estar casada es...

Asumir un compromiso, donde tu principal preocupación es el bienestar de tu pareja.



¿Y el divorcio?

La solución más razonable cuando no hay amor.



Una flor que te encante...

Las orquídeas.



Tener las mejores piernas del Perú es...

Algo que disfruta mucho mi esposo.



Vivir en Perú es...

Disfrutar de mi familia y amigos, es mi hogar.



¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Tomar un vaso de agua con una cucharada de colágeno. Es mi secreto de belleza.



Un proyecto actual...

La grabación de la serie por el Bicentenario, de TVPerú.



Una meta por cumplir...

Desarrollar junto a mi esposo un emprendimiento.



Tu hijo se llama Enzo, ¿por qué elegiste ese nombre?

Nos encantó a Mariano (Sábato) y a mí, desde siempre.



¿Cuáles son los principales valores que inculcas en él?

Hacer lo correcto.



¿Cuál es el gusto que siempre te das?

Brindar con ‘tequila sunrise’.



Cuidar la silueta significa...

Comer sano y ejercitarme es mi estilo de vida.



¿En cuántas novelas has trabajado?

En 15.



Un personaje que te gustaría interpretar...

Nora Helmer de ‘Casa de muñecas’, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. La protagonista es una mujer que se rebela ante las normas de su época.



¿Cuál es la locura más grande que has hecho por amor?

Organizar la renovación de nuestros votos matrimoniales en Las Vegas, vestidos de la Princesa Leia y Han Solo.



Si un amigo no te paga el dinero que le prestaste, ¿le seguirías hablando?

Sí, pero ya sabría con quién estoy tratando.



Tres palabras que te definan...

Soy una guerrera, idealista y comprometida.



Las redes sociales son...

Útiles y necesarias en el mundo en que vivimos, pero no expongo demasiado mi vida privada.



¿Adoptarías a un niño(a)?

Sí, porque tengo mucho amor para dar.





Un defecto que hayas superado...

Antes era muy insegura.



Tu peor pesadilla es...

Perder algún miembro de mi familia.



La parte de tu cuerpo que más cuidas...

Mi abdomen.



Las tres personas más importantes en tu vida son...

Mi madre, mi hijo y mi esposo.