¿Eres fanático de ‘La Casa de Papel? Entonces, la nueva botella de Johnnie Walker Red Label inspirada en el fenómeno global de Netflix, tiene que ser tuya sí o sí porque es una pieza de colección. Pero, ¿qué tiene de especial? Te lo detallamos a continuación.

Los fanáticos más ingeniosos encontrarán una sorpresa cuando proyecten una luz ultravioleta sobre la botella, revelando mensajes ocultos, incluidas algunas palabras de despedida de uno de los personajes principales del programa – creando un verdadero legado a medida que el programa llega a su fin.

Con solo cinco episodios restantes en la historia de La casa de papel y solo 150,000 botellas disponibles en todo el mundo, los fanáticos deberán apresurarse a comprar esta rara edición limitada, ya que no se espera que esté en los estantes por mucho tiempo. Los muy esperados episodios finales se emitirán en Netflix a partir del 3 de diciembre de 2021.

La directora global de marketing de Johnnie Walker, Julie Bramham, dijo: “Como muchos fanáticos de todo el mundo, nos ha cautivado la acción que se desarrolla en el submundo ficticio de La casa de papel. Estamos encantados de marcar el clímax de esta serie a través de este diseño de edición limitada. Estaré viendo cómo se desarrolla la historia con un vaso de Johnnie Walker en la mano y una botella de recuerdo para siempre.”

La botella revela mensajes secretos ocultos bajo la luz ultravioleta para celebrar el final de la serie.

La botella de diseño de edición limitada Johnnie Walker Red Label La casa de papel está disponible en mercados seleccionados del sur de Europa y América Latina, hasta agotar stock. La botella de 750ml tiene un 40% ABV con un precio de venta sugerido de S/69.90 y podrá conseguirse exclusivamente en www.wong.pe.

El 'spin-off' de la popular serie llegará en 2023. (Foto: Netflix)

Álex Pina, creador de “La casa de papel”, manifestó que sí existe una posibilidad de que la serie de Netflix tenga un spin-off, porque los personajes han sido escritos para tengan más aventuras por contar después de la trama principal.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo a Oprah Daily.

Esta idea de Pina, por supuesto, no es una confirmación oficial de que el universo de “La casa de papel” se siga extendiendo en futuras producciones. A Esquire contó que es posible así como el hecho de que no haya ninguna. Por el momento, todavía no hay nada concreto en ese sentido.