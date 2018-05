Lanzan al mercado peruano nueva moto especial para la ciudad [FOTOS]

Con un diseño completamente renovado a su antecesora, la nueva CB125F Twister cuenta además con un asiento de cuero más ergonómico, el cual mejora la posición de manejo del piloto y así pueda realizar sus viajes por la ciudad de una manera más confortable, además es la compañera perfecta para las rutas diarias, ya que posee una autonomía de 451 Km.



“Nuestro objetivo con este modelo es convertirnos en el número uno de la categoría On Sport. Tenemos una meta de 4000 unidades anuales en la región de la costa en el primer año, lo cual no sólo nos convertirá en el número 1 de la categoría sino en los líderes del mercado de la costa” refirió Jorge Oshiro, gerente comercial senior de Honda del Perú.



Con este nuevo modelo, en conjunto con los últimos lanzamientos de la categoría On/Off, la marca japonesa espera incrementar sus ventas en 65 mil unidades anuales reafirmando su liderazgo no sólo a nivel nacional sino en cada una de las ciudades del Perú.

El precio de la nueva CB125F Twister será de US$ 1,535.00 o

S/. 4,989.00; y dado que actualmente la accesibilidad es muy importante para el consumidor, Honda del Perú ha considerado fortalecer su alianza estratégica con Financiera Efectiva con la finalidad de que el público pueda contar con préstamos atractivos, pudiéndola adquirir desde S/.7.90 diarios.



Por último, es importante destacar que Honda cuenta con la red de concesionarios integrales más grande de todo el Perú, ofreciendo un excelente servicio de venta, post venta y repuestos.