Con un Allinllachu (estás bien, en quechua) inician cada video Nelyda Taype y Sheyla Mendez, dos jovencitas que vienen impulsando el turismo en nuestro país y revalorando el quechua, a través de su cuenta de TikTok, que ya tiene casi 300 mil seguidores. Ellas son conocidas como Las Traveleras.

Este proyecto empezó hace más de 4 años cuando estaban en la universidad, primero subieron sus videos a YouTube, pero como no podían ser ajenas al boom del TikTok, empezaron a publicar sus videos cortos en esta red social. “Primero nos rehusábamos a entrar a TikTok porque nos habíamos acostumbrado a las otras redes sociales. Por ejemplo, en YouTube hacíamos videos de 25 minutos y ahora reducirlo a 30 segundos o un minuto, pensamos que no se podría. Pero, para nosotras no hay imposibles, así que abrimos nuestra cuenta y nos convertimos en las pioneras de los contenidos de viajes en TikTok”, recuerda Nelyda.

En los videos que encontramos en su red social destacan lugares no tan conocidos como: San Jerónimo de Surco, San Ignacio limeño, Huaros, Catarata Mortero, Cumbe, Matucana y Valle Carrión. Ellas buscan mostrar estos puntos para que otros peruanos y turistas puedan disfrutar de estos atractivos turísticos.

“El objetivo de este proyecto, aparte de mostrar los lugares más recónditos del Perú, es empoderar a las mujeres, mostrarles que sí podemos viajar solas e invitarlas a que salgan de su zona de confort. Por eso, damos tips y mucha información sobre los sitios que visitamos, incluso damos algunas recomendaciones que nosotras descubrimos en el camino”, revela Sheyla, quien también destaca la buena vibra que reflejan y el entusiasmo que sienten al viajar.

Pueden seguirlas en todas sus redes sociales como: Las Traveleras.

