Legal: Cómo denunciar una violación contra un menor de edad

Después de lo ocurrido en con Jimenita, la niña de 11 años cuyo cuerpo fue ultrajado e incinerado, más de un padre o madre se ha puesto en la piel de esa familia para lamentar este terrible caso y a la vez preguntarse qué podría hacer en caso de que alguien se atreva a tocar o violentar a sus criaturas.



Aunque no estés preparada para algo así, la abogada María del Carmen Barragán explica que lo primero que debes hacer es conversar con tu hijo hasta que te revele el nombre del agresor. Con esa información, puedes acudir a la comisaría más cercana o, mejor aún, al Ministerio Público. En esa entidad, un fiscal deberá tomar tu denuncia de forma verbal y, al finalizar, la firmarás.



EXÁMENES

Con tu denuncia hecha, el fiscal solicitará que el niño pase por el médico legista para certificar que hubo tocamiento indebido, delito contra el pudor tipificado en el artículo 176 del Código Penal peruano, o violación, delito contra la libertad sexual aún más grave y tipificado en el artículo 170 del Código Penal Peruano.



El letrado también pedirá que el menor sea evaluado por un psicólogo, a fin de constatar cuán afectado mentalmente se encuentra por lo ocurrido. En esta cita, el especialista también le invitará al niño a dibujar y le formulará preguntas en una cámara Gesell, una habitación que cuenta con equipo de audio y video y que permite que otras personas (casi siempre los padres) vean su interior a través de un vidrio.



“En ese ambiente, el menor saca a relucir el trauma vivido. Si está diciendo la verdad o fue manipulado, también se determinará allí. Por eso, es indispensable que los padres y madres acompañen a su pequeño en todo momento.”, indica Barragán.

AGENCIAS

LAS PENAS POR TOCAMIENTO

Si los resultados de los exámenes evidencian que el menor sí fue tocado de forma indebida, la denuncia pasará al juzgado penal como delito. Si la víctima tiene de 10 a 14 años, el agresor puede recibir una pena no mayor de 6 años de prisión. Si tiene de 7 a 10, hasta 8 años de cárcel y en caso de que el niño tenga menos de 7 años, el agresor puede purgar una condena de hasta 10 años de cárcel.



LAS PENAS POR VIOLACIÓN

La sanción por este delito puede extender hasta los 18 años si la víctima se trata de una menor de entre 14 y menos de 18 años, si la víctima tiene entre 10 y menos de 14 años, la pena será no menor de 30 años. “Si se trata de una niña menor de 10, la ley señala que debe purgar cadena perpetua”, advierte la abogada.



MUY IMPORTANTE



La violencia sexual deja huellas emocionales en las víctima, que repercuten en su desarrollo personal y social. Es indispensable que los padres lo acompañen en el fortalecimiento de su seguridad y autoestima.



Repítele siempre a tu hijo que no haga caso a extraños y todas las partes de su cuerpo que son cubiertas por la ropa interior son zonas privadas que nadie debe tocar. Y si alguien le dice que tendrá un secreto con él y no te cuente algo, que no le haga caso.



