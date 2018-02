Lentes de sol: Elige el color ideal de lunas para ti

Más allá de la moda, el color de los lentes indica para qué actividades son más adecuadas unas gafas, y cómo estos filtros mejoran la calidad visual en pacientes que sufren enfermedades oculares como la retinitis pigmentosa, cataratas, edemas corneales y degeneración macular.



Su uso también ayuda a prevenir enfermedades degenerativas de los ojos.



El doctor José Casaverde, director médico de la Clínica de Ojos Opeluce indica que si bien no hay criterios absolutos en la selección del color, debemos tomar en consideración algunas características que nos permitan elegir un tono más apropiado:



Marrón: Recomendado para personas con miopía, es un color agradable que reduce el cansancio visual y es adecuado para zonas de iluminación que luz y sombra. Recomendado también para pacientes que han sido sometidos a cirugía de catarata y cirugía refractiva con láser. De igual forma recomendado para deportes al aire libre.



Verde: Se aconseja para personas hipermetropes. Altera la percepción de los colores más que el gris o el marrón, recomendado para deportes náuticos y de invierno.

AGENCIAS



Amarillo: Mejora el contraste en días con niebla, en pacientes que se quejan de dificultades para adaptarse cuando pasan de luz a sombra, especialmente pacientes con enfermedades de la retina. No se recomienda su uso en días soleados ya que puede provocar errores en la percepción de las luces rojas y verdes de los semáforos.



Gris: Es el que menos altera la percepción cromática. Al no alterar la discriminación de colores se recomienda para conducir durante el día y en ambientes soleados. Además es muy útil en pacientes que se quejan de fotofobia (intolerancia a la luz)



Naranja: No es apto para uso solar. Aumenta el contraste más que el color amarillo y es el más adecuado para situaciones en que el cielo está nublado. Su diseño permite una visión más confortable en horas nocturnas, excepto para conducir ya que disminuye el brillo del pavimento y algunos reflejos de luz.



Azul: Utilizados más como elementos cosméticos y de moda. Interceptan el amarillo y el rojo por lo que atenúan algunos destellos de luz. Este filtro no reduce la intensidad de luz sino que mejora el contraste.

