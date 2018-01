Leslie Shaw: "Lo primero que veo en un hombre es su mirada" [VIDEO y FOTOS]

La siempre guapa Leslie Shaw revela en esta nota que no está enamorada, es una mujer noctámbula que se acuesta a las tres de la mañana y que sus grandes compañeros son su perro ‘Papi’ y su gatito ‘Chucho’.



¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Besar a mi perro y a mi gato.



Animal preferido...

Perro y gato.



¿A qué hora te acuestas?

Tres de la mañana.



Lo más loco que hiciste con tu cabello...

Pintarlo de morado.



Chocolate negro o chocolate blanco...

Negro.



¿Te has roto algún hueso?

Sí, el meñique de la mano derecha.



Del 1 al 10, ¿cuánta tolerancia al dolor tienes?

8.



Cama: con almohada o sin ella...

Con almohada.



¿Estás enamorada?

No estoy enamorada.



¿Qué es lo primero que ves en un hombre?

Su mirada.



¿Cómo se llama tu perro y por qué le pusiste así?

Mi perrito se llama ‘Papi’, porque en una película vi un chihuahua que se llamaba así y me daba risa.



¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña?

El Tamagotchi (mascota virtual que causó furor en los años 90).



Tu instrumento musical favorito...

La guitarra.



Bailar es...

Relajante.



¿Serías madre soltera?

Sí, lo sería.



¿Qué personaje te gustaría interpretar en una telenovela?

Una mujer mala y muy arrogante.



¿Existe la amistad entre un hombre y una mujer?

Sí existe.



¿Hay algo que nunca te quitas?

Sí, los piercings que llevo en la oreja y mi denario, antes usaba un dije de mi abuela que falleció, pero ahora es muy peligroso salir con alhajas.



¿Cambiarías algo de tu vida?

Sí, a veces soy muy renegona (risas) y ya no quisiera serlo. Es que me considero muy perfeccionista.



¿Qué te dice la gente cuando te reconoce en la calle?

Que en persona soy mejor (risas). No sé si sea bueno o malo eso.



Tu color preferido de ropa...

Negro.



Te molesta...

La impuntualidad.



Adoras de las personas...

Sus ganas de salir adelante y que sean trabajadoras.



El matrimonio es...

Una bendición cuando dura para toda la vida.