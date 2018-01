Lima Norte: Hermanas buscan desarrollar la creatividad de los niños en Comas

Cientos de veces nos quejamos porque los niños de ahora ya no salen a las calles a jugar y tampoco desarrollan su creatividad por estar ‘pegados al celular’. Por eso, las hermanas Stefany, Lisette y Nicole Tantaleán decidieron hacer algo al respecto y hace dos años han creado ‘Espacio Creativo’, un lugar donde los más pequeños pueden desarrollar sus mentes y habilidades a través de diversos talleres.

Stefany (21) cuenta que el taller comenzó en la parroquia de su localidad, en Comas. “Yo soy catequista y ahí enseñaba a los niños a encuadernar, pintar y todo lo que tuviera relación con las artes manuales, pero el espacio era muy pequeño y no podía pegar los trabajos en la pared. Así que hablé con mi abuelita y me alquiló este local para estar más cómodos”, recuerda la joven.





Las hermanas Tantaleán incentivan la creatividad. Las hermanas Tantaleán incentivan la creatividad. Trome

La más pequeña de las hermanas, Nicole (12), enseña encuadernación. “Aprendí viendo tutoriales de YouTube. Poco a poco me fui perfeccionando y ahora hago diversos cuadernos”, dice. En este lugar también hay espacio para la fotografía y la encargada es Lisette (19), quien estudió esta carrera y junto a sus hermanas ofrecen un combo completo de creatividad a los niños de esta parte de la ciudad.

“Los niños necesitan explotar más su creatividad, para que cuando sean grandes no se frustren ante un problema y puedan encontrar una solución divertida”, señala Stefany.





La hermana menor enseña encuadernación. La hermana menor enseña encuadernación. Trome

LUGAR

Por un precio simbólico, los niños pueden aprender a pintar mandalas, fotografía, encuadernación, pop art, filigrana y mucho más en la avenida Sangarará 375, en Comas.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.