Lima Norte: Suboficial amamantó a recién nacida abandonada [FOTOS]

La suboficial Angie Gonzales Calle (23) demostró un gran gesto de solidaridad y maternidad, al amamantar a una recién nacida que fue hallada abandonada la madrugada del sábado 31 de marzo en la puerta del colegio Madre Coraje del Asentamiento Humano Los Cedros de Ventanilla.

“Estaba en mi día de franco y recién entraba a las siete de la mañana, pero cuando mi compañera la suboficial Linda Joya me llamó, no dudé en acudir. Soy madre de una niña de 10 meses y aún le doy de lactar, así que esa bebé me necesitaba”, contó la joven madre de 23 años.

Cuando la agente llegó a su trabajo a la sección Familia de la comisaría Villa Los Reyes de Ventanilla, la bebé estaba con sus compañeras y de inmediato le dio de lactar para que no sufriera de hambre. “Es un acto humano que sin pensarlo lo volvería hacer. Es una niña indefensa que no tiene la culpa de nada. Soy madre y me parte el corazón que no esté su mamá para alimentarla, por eso lo hice”, señaló.

La suboficial de tercera cuenta que bautizaron a la pequeña como María Linda. “María por la Semana Santa, porque era sábado de gloria cuando la rescataron, y Linda en homenaje a la policía que la encontró”, agregó.

PRIMERO LOS HIJOS

La joven aconsejó a todas las madres afligidas que reflexionen y no abandonen a sus bebés. “Piénsenlo mil veces antes de cometer un acto así. Por más difícil que sea la situación piensen primero en sus hijos”, finalizó la policía de Ventanilla.



