Lima Sur: La cómplice del amor

El celular de Evelyn Tinajeros Paucar (29) no deja de sonar. En pocas horas será San Valentín y hombres y mujeres la llaman para que les ayude a sorprender y enamorar más a sus respectivas parejas.

Aunque ella nunca ha recibido una sorpresa romántica, con su empresa ‘Cupidetalles de amor’ se dedica a preparar momentos inolvidables a novios, esposos o salientes.



Evelyn, tú vives del amor. ¿Cuánto años con este negocio?

Con los ‘cupidetalles de amor’ tengo dos años. Empecé haciendo shows infantiles, animaciones y ahora doy este servicio de sorpresas románticas.



Debes ser una mujer muy romántica, ¿alguna vez te han hecho una sorpresa de amor?

Sí, lo soy, pero nunca me han hecho una sorpresa de amor. Por eso creo que disfruto mucho al producirlas para otros, me siento parte de eso.



¿Quiénes piden más tus servicios, hombres o mujeres?

Las mujeres. Ellas se esmeran más.



¿Qué es lo más loco que te han pedido?

Loco, no, pero sí caro. Una señorita alquiló por varias horas una limosina con globos para recoger y pasear con su novio.



¿Cuánto le costó el detallito?

Más de mil soles.



¿Y un hombre?

Un chico me pidió disfrazarse de ‘cupioso’, nuestro personaje que es un oso, para pedirle la mano a su novia.



¿Alguna vez, un novio ha sido rechazado?

Una vez una señorita recibió el anillo, pero no quiso besar al novio. El chico, avergonzado, dijo: ‘es que somos cristianos’.



¿También acuden a ti para pedir perdón a sus novias?

Sí, y funciona. Clientes me han agradecido en Facebook porque lograron reconciliarse con sus parejas. Hago que el amor siempre triunfe.



¿Alguna vez una misma persona te ha pedido dos servicios románticos?

¿Te refieres para dos enamoradas?



Sí, ¿te ha pasado?

Claro, pero no para hacerlo el mismo día. Hace poco un cliente me pidió un detalle para una señorita y a las semanas para otra y de otro distrito.



¿Las sorpresas que das, son paquetes establecidos o se te ocurren en el momento?

Antes de definir la sorpresa busco conocer la historia de amor que hay entre ellos. Así les sugiero ideas.



Uno pensaría que el romanticismo se ha perdido, pero parece que no...

Lo mismo pensaba yo. Pero me he dado cuenta de que muchos de los clientes simplemente no saben qué escribir ni decirles a sus novias, yo tengo que mandarles los versos y frases.



¿Oué otros servicios brindas?

Bodas en la playa. También hago quinceañeros, pedidas de mano, aniversarios, servicio de mariachis, sorpresa en hoteles, todo. Pronto haré las sorpresas de amor y fiestas en yate.



¿Ya tienes contratos para este San Valentín?

Varios, todo el día.



¿Dónde pueden encontrarte?

En la fan page como @evyproducciones.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.