Lima Sur: Ex músico de Alicia Delgado hace empresa con fabricación de arpas

Lima Sur. Atrás dejó toda la presión mediática que sufrió a causa de la muerte de la cantante folclórica Alicia Delgado. Hoy, el arpista Miguel Salas se aferra únicamente a las cuerdas que, según dice, lo trasladan a otro mundo. Renunciar a su talento es algo que jamás se le ocurrió, por el contrario, aprendió a pulirlo. Además, canta y se dedica a la fabricación de su instrumento favorito.



Para el arpista el sonido del arpa no tiene estratos sociales, es universal. Si bien se siente más cómodo tocando con la gente del pueblo, porque son más alegres y expresivos. el público más adinerado también aprecia las melodías de su música.



Ha tenido suerte. Hace 18 años empezó tocando arpa como parte de un grupo de cantantes de música andina, ahora, desde hace 4, lidera su propia agrupación junto a sus hermanos.



¿Consideras que se puede vivir de la música en el Perú?

Yo creo que sí, y se puede vivir bien. Si eres bueno, puedes incluso darte algunos lujos. Hay artistas que en un fin de semana tranquilamente ganan hasta 20 mil soles.



¿Quién te enseñó a tocar arpa?

Mi papá fue mi primer gran maestro, pero me enseñó solo una vez. Después yo aprendí mirando y practicando.



¿Qué edad tenías?

Doce. Siempre agarraba el arpa de mi papá y la tocaba por tocar. Un día me regalaron una. Desde ahí, no he parado.



¿Nunca se opuso?

No, él también es músico. Lo tomó con alegría y me dijo: Tienes que educar a tu oído. Y así lo hice.



¿Por qué este instrumento y no otro?

Es un sonido que me estremece cuando lo escucho.



¿Tocas otros?

Sí, el bajo, la guitarra, el teclado y el violín.



¿Tienes alguna anécdota especial que recuerdes?

Sí, una vez un señor me contrató para su cumpleaños. Lo curioso es que estaba solo en su casa. Yo le preguntaba: “Señor, ¿está seguro de que toque?” y me decía “sí”. Luego, avisó a sus amigos y familiares que había un arpista. Todos empezaron a llegar. La música une.



¿Y enseñas?

Más adelante me gustaría abrir una escuela y enseñar. Es algo que tengo en mente.



Mientras tanto, además de cantar y tocar, también fabricas arpas...

Sí, tengo un stand en Plaza Dos de Mayo, las hago con cedro y caoba. Son para músicos profesionales.



¿Cuánto pueden llegar a costar?

Aproximadamente dos mil soles.



¿Perjudicó tu carrera haber tocado para Alicia Delgado y haber sido involucrado en su muerte?

No. Aunque no lo creas, siento que siempre hablé con la verdad. Me gané la simpatía de la gente. Me empezaron a llamar más.



¿Qué podrías decir de ella?

Que fue una mujer extraordinaria y muy trabajadora.



¿Le has escrito alguna canción?

Sí, se llama ‘Princesa Alicia’.



¿Puedes cantarla un poquito?

“Notas que salen de mi pecho, que está herido, con tu hermosura y belleza tú cautivaste”.



