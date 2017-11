Ni una Menos. Ante indignantes noticias de violencia contra la mujer, de hombres que maltratan a sus parejas y otros que abusan sexualmente de niñas, es bueno saber que, entre tanta maldad, hay hombres dignos de nuestra admiración. Como es el caso de José Alanoca Mamani (26), un humilde taxista, quien, el pasado 22 de octubre, expuso su vida para defender a su pasajera de una violación.

Lima Sur. El abusador lo golpeó tan salvajemente que quedó con 50 puntos en el rostro. Pese a sus heridas, este vecino de Chorrillos no se arrepiente de haber ayudado a la víctima.



Han pasado tres semanas desde que salvaste a una mujer de ser ultrajada, ¿cómo te sientes?

Bien por lo que pude impedir, pero aún se notan los 50 puntos que me hicieron en la cara a causa del ataque.



¿Crees que eres un héroe?

No, porque mi accionar no fue por ser valiente, yo elegí hacer lo correcto.



Eres la prueba de que hay hombres que respetan y apoyan a las mujeres.

Así me educaron. Yo tengo tres hermanas y no me gustaría que les faltaran al respeto a ninguna de ellas.



Valiente taxista quedó con profundas heridas en la cara por evitar que su pasajera sea ultrajada Valiente taxista está casado y tiene un hermoso hijo. Trome

Tienes el rostro marcado, ¿te arrepientes de lo que hiciste?

No me arrepiento, al contrario, estoy orgulloso. Y lo volvería a hacer porque no tolero el abuso de ningún tipo, menos de un hombre a una mujer.



¿Cómo te percataste de que la mujer necesitaba ayuda?

Porque cuando la pareja sube a mi taxi en San Juan de Miraflores, el señor (Sergio Huamán Jorge), el que me atacó, abrazaba e intentaba besar a la señorita, pero ella lo alejaba. De pronto vi por mi espejo retrovisor que la mujer estaba inconsciente, ahí el señor me pidió que los llevara a un hotel.



¿Cuál fue tu respuesta?

Le dije que no porque el servicio es de la señorita, así que la llevaría donde ella me indicó (Villa El Salvador). Me di cuenta de que se quería aprovechar del estado de la joven. Cuando le indiqué eso, el señor me ofreció dinero, hasta 200 soles, pero lo rechacé. Me dijo un montón de lisuras e insultos, pero yo seguí manejando hasta mi destino.



¿Cuándo te ataca?

Cuando llego a la casa de la pasajera, ella despierta y entra, yo bajo del carro y le abro la puerta al señor para que también salga, pero cuando le di la espalda me atacó con una piedra.



¿Qué pasó luego?

Quedé inconsciente, reaccioné al sentir patadas. Intenté huir y pedir ayuda, pero el atacante se encontró con un amigo y entre ambos me golpearon. Un sereno me ayudó.



¿Qué te dijo tu familia al enterarse de lo ocurrido?

Se asustaron al verme ensangrentado y con la cara marcada, me dijeron que debo cuidarme y medir el peligro por mi hijo, que está chiquito y tiene ocho meses.



¿Cuánto cambió tu vida luego de este hecho?

Me ha dado gusto saber que mis amigos y familiares me apoyan y respetan mi forma de ser.



Valiente taxista quedó con profundas heridas en la cara por evitar que su pasajera sea ultrajada Taxista asegura que su actuar responde a la educación que recibió de sus padres. Trome

¿La señorita que ayudaste se comunicó contigo después?

Sí, ella y su familia me agradecieron por ayudarla. Incluso, la joven me acompañó a pedir garantías por mi vida, porque le dijeron a ella que iban a matarme.



¿Pero afectó tu economía?

Claro, mi carro quedó dañado y tuve que hacer una pollada para cubrir los gastos.



¿Qué le dirías a los hombres que aún no saben respetar a una dama?

Hombre o mujer, todos merecen respeto. Las damas más porque son más vulnerables. Pensemos en nuestras madres, hermanas, esposas e hijas antes de violentar a una mujer.



Has sufrido otro percance, ¿qué paso?

Ya había logrado arreglar mi taxi con el apoyo de mi familia, pero cuando empecé a trabajar una señora me chocó y destrozó el carro. Estoy otra vez en diligencias policiales para solucionar eso.



Parece que este no es tu año.

Espero que todo mejore en el 2018.



