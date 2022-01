La tecnología no tiene por qué convertirse en el verdugo de tu relación. Sabemos que en estos tiempos, la mayoría de personas está conectada a las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram), por eso, no contestar un mensaje puede ser tomado a mal. Esta escena se intensifica cuando tu galán es quien que no te responde y afecta la relación de pareja.

Si de verdad este detalle está afectando tu relación entonces busca una forma de solucionarlo y listo, pero no te tortures ni tortures a tu pareja por un detalle que muchas veces no tiene la importancia que le damos.





CONSEJOS

La coach de vida Angie Palomino te dice cuáles son las cosas que una mujer centrada y madura evita hacer si se presenta esta situación:

♦ Comprende que la insistencia no es la mejor decisión. No se desespera ni empieza a bombardearlo con más mensajes. Entiende que si su galán no responde en el momento y la dejó en ‘visto’, es porque está ocupado. Apenas pueda lo hará, más aún si es algo importante.

♦ Evita sacar conclusiones apresuradas. No ve fantasmas y tampoco dramatiza la situación. No asume de manera inmediata que no le interesa a su pareja, sino que espera que en cualquier momento se comunique. Sabe que la ansiedad y la incertidumbre no la conducen a nada.

♦ No le presta más atención de la que merece. Continúa con sus labores y no le da tantas vueltas al asunto. Comprende que no puede permitir que las emociones nublen su juicio ni se angustia por algo que muchas veces no es tan importante.

♦ Nunca dice lo que le molesta por mensajes de texto. Descargar la ira por ese medio, no es lo más aconsejable. Se ocasionan malentendidos y empeora el problema. Una mujer que sabe darse su lugar, aguarda la hora en que pueda encontrarse con su enamorado para hablar del tema.

♦Menos aún, lo bloquea. Suele pasar, pero son actitudes que se toman por impulso. Además, revelan a una mujer que no tiene control sobre sus actos.

♦ Usa otros medios. Si es algo urgente, se comunica por otros medios (una llamada, correo electrónico, mensaje por Facebook), pero si solo quiere entablar una conversación de ‘hola’, ‘qué tal’ o ‘¿qué estás haciendo? y no tiene respuesta inmediata, lo deja para después o cuando estén en casa.

Agradecimiento: Centro de Coaching y Psicoterapia del Perú.





