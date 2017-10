¿Cómo lograr una relación de pareja estable? Es más simple de lo que te imaginas

Cuando llega el amor a tu vida te sientes en las nubes y quieres que esa relación sea estable y duradera; sin embargo, aparecen problemas, que si no sabemos cómo sobrellevar, pueden terminar con ese romántico momento que deseamos vivir.

Sabemos que no todo es color de rosa, por ello, te mostraremos cuáles son las herramientas que te ayudarán a superar los obstáculos y disfrutar de una relación perdurable, basada en la confianza, amor y respeto.



Trabaja en ti mismo

“Si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo esperar que otro te quiera?”, reza el dicho que es muy cierto y sobretodo que aplica en cualquier tipo de relación. Tienes que aceptarte y valorarte tal cual eres, esto hará que la otra persona esté segura a tu lado.



Comunicación

Suena sencillo; sin embargo, para muchas personas no lo es porque tienen miedo a expresar sus temores o deseos. Debemos tener en claro que las personas no saben qué pensamos, o por qué actuamos de cierto modo, por ello debes expresar lo que sientes con mucho respeto.







Cumple tus compromisos

Debe existir un equilibrio entre tus compromisos y los de tu pareja, porque esto promueve la empatía y el entendimiento entre ambos. Es elemental que cumplas con tu palabra, por eso, piensa bien antes de decir cosas que no podrás lograr.



Respeta los límites y privacidad

Así estés muy enamorado todos necesitan privacidad. Por lo tanto, deja de lado cualquier intento de revisar el teléfono o cualquier espacio de tu pareja. Debes confiar en quien tienes al lado y no vivir ‘con el pie en alto’.



Los problemas se resuelven en equipo

“Una pena entre dos es menos atroz”. Tener un compañero en quien apoyarte es fundamental para conocer sus fortalezas y debilidades como pareja.







Apoya los sueños y aspiraciones de tu pareja

Ayudar y reconocer las metas personales de tu compañero lo hará sentir validado en la relación. Esto, sin embargo, no quiere decir que asumas la responsabilidad de cumplirlos.



Recuerden por qué están juntos

Cualquier ocasión es genial para reavivar la llama del amor. Pónganse de acuerdo y queden en una cita, ir a un lugar especial y enamórense con pequeños detalles.







