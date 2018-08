Lorena Caravedo: "Me considero luchadora y positiva" | ENTREVISTA

La actriz peruana Lorena Caravedo hizo un alto a las grabaciones de la telenovela ‘Mi Esperanza’ donde interpreta a la luchadora ‘Socorro’, para atender este cuestionario. La presentadora de televisión confesó ser una mujer perseverante, cariñosa y que uno de sus mayores logros es haber enviado a sus hijas a estudiar al extranjero.



El amor es...

Todo.



Tu frase preferida...

Todo se puede.



¿En qué programa de televisión te has sentido más cómoda?

En los 11 años de ‘Hola Perú’.



¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

Mi boca.



Tus ojos son de color...

Marrón.



¿Qué es el matrimonio?

Un papel.



Y el divorcio, ¿qué es?

Otro papel.



Tu peor defecto es...

Ser repetitiva.



Tu mayor virtud es...

Ser perseverante.



Si te regalaran un deseo, ¿te lo quedas o se lo cedes a otra persona?

Me lo quedaría.



¿Qué pedirías?

Paz.



¿Por qué les pusiste los nombres a tus hijas?

Su papá le puso Lorenne (21) porque es Lorena en francés y yo le puse Juliette (18) a la segunda.



¿Cuáles son los valores que les inculcas a tus hijas?

Ser honestas y sinceras con ellas mismas.



Dos cosas que has mejorado de tu personalidad...

Tolerancia y paciencia.



¿Tienes mascota?

Sí, dos perritas: Colette de 10 años y Jacky de 6.



¿Qué te inspiran Colette y Jacky?

Ternura y cariño.



¿Tu canción favorita es?

‘Cuenta conmigo’ del cantante y compositor argentino Chico Novarro.



Descríbete en tres palabras...

Perseverante, cariñosa y positiva.



Si pudieras, ¿viajarías al pasado o al futuro?

Siempre al futuro, porque lo que ya viví lo disfruté y no hay vuelta atrás.



¿Tienes un sueño no cumplido?

Hacer un espectáculo musical en un gran teatro.



Una meta cumplida...

Mandar a mis hijas a estudiar en el extranjero.



¿Te pareces a ‘Socorro’, tu personaje de la telenovela ‘Mi Esperanza’?

Sí, porque ella es luchadora, positiva y emprendedora.