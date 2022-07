Hay parejas que solo han durado unos tres años de relación. Sin embargo, uno de los miembros, en su momento, ha dicho: ‘Ya llevamos tres años, ¿esto va en serio, no es cierto?’. Esto nos genera la pregunta: ¿la cantidad de años nos asegura que estaremos juntos por siempre?

Al respecto, el psicólogo y psicoterapeuta Omar Zegarra señala que los años no aseguran absolutamente nada. “Muchas personas confunden la cantidad de años con la calidad de la relación. Es decir, de qué me sirve tener 3 o 6 años, por ejemplo, al lado de mi pareja si no nos comprendemos, siempre discutimos, no nos apoyamos en el cumplimiento de nuestros sueños... Vivimos una relación tóxica, eso no llegará a ningún lado”, indica el especialista.

En este caso, la recomendación es analizar cómo me llevo con mi galán, ver lo positivo y negativo de la relación. Luego, hablar con él y ver juntos la manera de superar los conflictos. Deben ser pacientes y sinceros. Si pese a los esfuerzos no hay cambios, será momento de tomar la mejor decisión para ambos. No vale la pena perder tiempo en algo que no funciona.

EL ETERNO ENAMORADO

También está el caso de las personas que viven siempre en la etapa del enamoramiento, donde la atracción, el goce y el placer son los motores que impulsan la relación. Cuando estos ingredientes empiezan a decaer, ahí es donde salen a buscar nuevas conquistas. Estos hombres afirman que la chica con la que están es el amor de sus vidas, que ellas son las elegidas, pero al final eso es mentira.

El eterno enamorado es aquel que no ha alcanzado aún la madurez emocional, por eso, no está preparado para dar el siguiente paso en la relación. Lo más fácil para él será dejar a su pareja actual y empezar nuevamente con otra. Esto se convertirá en un círculo vicioso y siempre vivirá amores con tiempo de caducidad. Por eso, los años de relación tampoco tendrán un significado para él.

