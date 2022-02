El intenso sol de verano no nos acompañó el último fin de semana, pero esto no empañó la alegría y el entusiasmo de volver a celebrar una de las fiestas más esperadas del año: los carnavales. Y es que la pandemia paralizó este festejo en el 2021 y ahora regresó con más fuerza de la mano de Magdalena Pusaclla, conocida en el mundo de la música folclórica como ‘Magda, la voz sensual’ . Ella convocó a las comparsas carnavalescas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica para animar al público que asistió a la celebración y disfrutó de sus cánticos en quechua, coloridos vestuarios y marcadas coreografías.

Entre los grupos participantes en el evento denominado ‘Qori Carnaval de Magda 2022′, resaltaron los ‘Hijos Residentes de Vinchos’, ‘Sumaq Tusuy’, ‘Los Hijos de Paccha’ y ‘Unión Ayaví’. Los integrantes de cada agrupación salieron a la pista de baile con serpentinas en el cuello, flores en las manos, las caras pintadas con polvos de colores y, por supuesto, con todas las ganas de ofrecer un espectáculo increíble por el retorno de los carnavales a Lima, exactamente al distrito de Ate.

Por fin los carnavales regresaron a Lima, cumplimos con el aforo y los protocolos sanitarios correspondientes porque, aparte de llevar alegría y entretenimiento a los vecinos con esta gran fiesta, también queremos motivarlos a que continúen sus vidas, pero siempre cuidándose porque aún no ha terminado la pandemia. Tuve coronavirus, pero como toda provinciana guerrera no me dejé vencer y lo superé, cuenta la carismática cantante que este año cumple 22 años de vida artística.

Magda, la voz sensual, organizó esta gran celebración cuidando todos los protocolos de sanidad. Foto: Trome.

CORTAMONTES

En esta tradicional fiesta no podía faltar la famosa yunza, también llamada cortamontes. Pero este año se hizo de manera distinta, la gente bailó alrededor del árbol, siempre manteniendo el distanciamiento social para evitar más contagios de coronavirus. Una vez que cayó el árbol se entregó a los asistentes los objetos que estaban colgados, como tinas, baldes, táperes y mantas.

“Ya se extrañaban estas celebraciones, esto nos hace despejarnos y olvidarnos por un momento de los problemas que surgen en nuestro día a día. La pandemia continúa, está en nosotros seguir haciéndole frente y cuidarnos”, expresa una de las asistentes, a quien se le vio bailando y cantando con cada agrupación que se presentaba en el escenario.

En esta tradicional fiesta no podía faltar la famosa yunza, también llamada cortamontes. Foto: Trome.

MÁS INFORMACIÓN:

Presidente de Ucrania firma decreto para la movilización general tras invasión de Rusia

COVID-19: esto dijo Hernán Condori sobre retiro del uso de mascarillas | VIDEO

COVID-19 en Lima y Callao: ¿están permitidas las reuniones sociales, bares y discotecas este 26 y 27 de febrero?