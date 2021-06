Seguro has escuchado sobre el alza de precios de algunos abarrotes. Antes de preocuparte, es mejor que optes por una compra inteligente. Por eso, si deseas ahorrar en los productos de primera necesidad, los siguientes tips te ayudarán un montón:

Revisa tu despensa

Antes de salir a comprar, fíjate qué productos tienes en casa. Tal vez aún hay arroz, aceite o huevos que sobraron de la semana pasada.

Haz una lista de compras

Luego de ver tu alacena escribe en un papel o en tu mismo celular las cosas que necesitarás. Esto evitará que te excedas en gastos.

Compara y aprovecha las ofertas

Muchos supermercados lanzan buenas ofertas en sus páginas de Facebook, revísalas. Eso sí, solo adquiere aquello que usarás.

Olvídate de pasear por el supermercado

Esto hará que no respetes tu lista, pues habrá productos que se te antoje comprar en ese momento.

Compra al por mayor

Puedes comprar las menestras, el arroz, el azúcar y los cereales en bolsas, por ejemplo, de 5 kilos. Notarás que hay un ahorro en el precio. También son recomendables los productos a granel.

Opta por las marcas blancas

Son las marcas de las mismas cadenas de supermercados. Es el sistema infalible para gastar menos sin renunciar a la calidad.

SABÍAS QUE...

Es recomendable que hagas tu menú de la semana, así sabrás qué necesitas exactamente y no comprarás demás en el supermercado o mercado.





TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

Conoce los gastos que están evaporando tu dinero

Identifícalos y verás cómo mejoran tus finanzas. Además, recuerda que administrar tus ingresos de manera responsable hará que vivas más tranquilo y llegues bien a fin de mes.

Suscríbete solo a aquellos servicios que usarás, más ahora que debemos ser prudentes con el dinero.

¿Recién pasamos la quincena y sientes que llegarás ‘ahorcado’ a fin de mes? Esto pasa porque hay pequeños gastos que no estás tomando en cuenta. Expertos en finanzas personales del Banco de Crédito te dicen qué acciones están haciendo que tu dinero se evapore rápidamente:

No controlar el uso de luz en casa

Si no usarás la laptop o PC por un par de horas, apágalas. No las tengas en stand-by porque igual consumen energía. Tampoco dejes las luces prendidas en los ambientes de la casa donde no estés. Además, evita cargar toda la noche tu celular, gastas luz y encima se puede malograr el aparato.

Pedir con frecuencia comida por delivery

Si bien siempre es bueno darse un gusto, hacerlo diariamente es bastante costoso. A eso súmale que podría afectar tu salud, ya que es probable que subas de peso.

Contratar servicios similares

A veces contratamos servicios que nos ofrecen cosas muy parecidas (Netflix, Amazon, Disney+) y lo peor es que ni siquiera tenemos el tiempo para disfrutarlos. Suscríbete solo a aquellos que usarás, más ahora que debemos ser prudentes con el dinero.

Inscripciones en cursos o talleres que no usas

Si te inscribiste en un curso virtual, aprovéchalo. No solo pagues y te olvides de las clases. La idea es que aprendas algo nuevo o te desestreses, no que tu dinero sea malgastado.

Sabías que...

No te dejes envolver por las superofertas, antes analiza a conciencia si realmente necesitas esos productos. Si no haces esto, dañarás tus finanzas.





MÁS INFORMACIÓN: