Las malas elecciones casi siempre llevan a las mujeres a experimentar situaciones intensas y llenas de sufrimiento. Por eso te damos a conocer a los siete tipos de hombres que no son negociables (inaceptables) como compañía o pareja:

1.- Drogadictos .- Este tipo de hombres nunca te amará más que a sus alucinógenos.

2.- Crueles con los animales .- No se trata de que sea un amante de los zoológicos, pero si no siente simpatía por un pequeño animalito, piénsalo dos veces.

3.- Criticones .- Si se queja a cada momento, ten cuidado. En poco tiempo tú puedes ser el blanco de sus críticas.

4.- Tacaños .- Si cada vez que hay que pagar los gastos desaparece, tómate un minuto para analizar si cuentas con el suficiente presupuesto para mantener a ambos.

Existen muchas formas de maltrato encubierto. Foto: ¡Stock.

5.- Divos .- Si quiere más a su espejo que a ti, habla todo el tiempo sobre sí mismo o no te escucha, reflexiona sobre el futuro de la relación.

6.- Tarados .- En toda relación es normal conversar sobre ciertos temas. No se trata de discutir los planteamientos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, pero sí de tener un tema del cual conversar de forma amena e interesante.

¿Cómo saber si ese hombre me conviene?

El amor no nos hace sufrir, al contrario nos hace felices. Si te hace sufrir, en realidad no es amor. Lo primero que debes saber es que no existen los hombres perfectos, pero sí hay buenos hombres, que a pesar de que tengan defectos no son tóxicos, ni te atormentan y mucho menos te llevan por el mal camino o te obligan a hacer cosas que no quieres.

La recomendación es que sigas tu intuición y trates de encontrar un varón así para ti eliminando a los que integran la lista de arriba.

