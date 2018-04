Si creías que la lucha libre es tirarse de la tercera cuerda de un cuadrilátero o lanzar sillas o escaleras al adversario, estás equivocado. Eso es solo show. La lucha libre es un deporte serio que cada vez más jóvenes de Villa El Salvador practican como realmente es: vestidos con mallas, en un ring sin cuerdas y sin golpes.

Aquí, tres luchadores que en Mayo nos representarán en el Campeonato Panamericano de Cadetes en Guatemala:



SOÑADORA

Gloria Asca Vilcapoma (15) hace todo lo que le gusta. Baila, lee sobre historia, escucha a Maluma y practica lucha libre. Está en la categoría de 49 kilos.

¿Cuándo viste la lucha libre por primera vez?

Con mis tías, ellas practican el deporte y me animaron a venir aquí al estadio (Iván Elías Moreno) a tomar clases y me gustó.



¿En algún momento te molestaron por practicar este deporte?

No, solo mis amigas que siempre se confunden con el nombre del deporte. Dicen karate, box (risas).



¿Qué es lo más difícil de la lucha libre?

Este no es un deporte de golpes, es de estrategias y derribadas. A veces caemos mal y nos causamos lesiones. Tenemos que cuidarnos con buena alimentación y ejercicios.



¿Alguna vez has usado tu fuerza para defenderte en la calle?

No. Mis habilidades de lucha solo las aplico en el ring.



SOBREVIVIENTE

Ese mismo sueño tiene Adrián Ayaucán Mendriel (19), campeón nacional y subcampeón panamericano de lucha libre que ha regresado a la vida.



Estuviste cerca de la muerte, ¿qué pasó?

Recibí cinco impactos de bala en un asalto, en octubre del 2016. Luego de seis operaciones y varios meses de rehabilitación he regresado al deporte.



¿No tienes secuelas?

Por el momento, no las siento.



¿Qué dice tu familia, prefiere que no luches?

Al inicio, mi madre no quiso, pero entendió que fue por la lucha que me recuperé. Volver a un ring me motivó a querer sanarme.



¿Nunca has tenido una lesión a causa del deporte?

No, pero recuerdo que en una lucha se me salió la clavícula, mi entrenador me la volvió a colocar, regresé a la pelea y gané.



¿Cuál es tu objetivo?

Yo quiero ganar, ir a un torneo mundial de lucha libre y ganar.



¿Cuál es tu categoría?

Junior (de 18 a 20 años), 67 kilos.



DECIDIDO

Junto a ellos también destaca Ángel Tinoco Torres (17), con varias medallas en su cuello.

¿Siempre has sido deportista?

Solo jugaba fútbol en el barrio.



¿Recuerdas tus primeras peleas?

Claro, empecé perdiendo, por eso sé que un campeón no nace, se hace.



¿Has pensado complementar el deporte con alguna carrera?

Sí. Quiero estudiar Arquitectura.



¿Tu madre ve tus peleas?

Sí, ya se acostumbró. Antes, cuando veía que perdía se levantaba a querer detener la pelea, pero ahora ya entendió y se queda quieta (risas).



