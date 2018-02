El estilo de manejo agresivo del conductor peruano es la principal causa de los accidentes de tránsito. Por ello, Gustavo Espinoza, gerente de IncaPower, comparte estos tips en caso sufras algún accidente:



REVÍSATE. Mira cada parte de tu cuerpo, si sientes mareos no te muevas y quédate esperando que llegue la ayuda.

REVISA A LOS DEMÁS. Si te sientes bien, acércate a las demás personas para ver si están respirando o tienen pulso.

PIDE AYUDA. Llama a una ambulancia o lleva a la persona herida a un centro de salud.



Además, no le des a la persona lastimada agua, alimentos u otros fluidos. Porque podrías provocarle una asfixia. Recuerda que no debes huir del lugar del accidente, por el contrario, debes asistir a las personas que se encuentren lesionadas, pero si ves que la situación es muy complicada no toques a la víctima y espera a que llegue la ambulancia o los bomberos para brindar los primeros auxilios. Estos tips te serán de mucha utilidad.

