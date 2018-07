Día del Pisco: Aprende como preparar macerados para usarlos en sours y chilcanos

Los macerados de pisco son deliciosos y por eso en este artículo te vamos a enseñar como prepararlos. Estos pueden ser de frutas o hierbas y cada vez tienen mayor aceptación.

Cada cuarto domingo de julio celebramos el Día del Pisco y esta es una gran oportunidad para no disfrutarlo con sabores tan deliciosos como maracuya, ají limo, maíz morado, hojas de coca, eucalipto, cedrón y otros.

Por eso en esta nota te vamos a enseñar paso a paso como hacerlo y los secretos que nunca debes olvidar.

TIPS PARA LA PREPARACIÓN



Anthony Aedo Cáceres, jefe de barra del Museo del Pisco Miraflores nos brindó estas recomendaciones:



1. Elegir un pisco que tenga un grado de alcohol alto: El quebranta es el mejor. Esto debido a que “necesitamos extraer sabores, aromas y color del producto que se va a macerar”.



2. Si vas a realizar la preparación con hierbas aromáticas, debes deshidratarlas antes para concentrar todo su sabor y aroma. También lo puedes realizar con las frutas para que el agua propia de estas termine formando parte del macerado y se mezclen con el pisco.



3. Debes remover tu macerado y mantenerlo en un lugar fresco, donde no haya temperatura alta ni le llegue el Sol directamente. Es mejor hacerlo todos los días.



4. Si has elegido hierbas aromáticas de olor y sabor intenso, no quieras macerar muchas.



5. Si tienes insumos con sabor fuerte, la maceración tiene que durar de 15 a 20 días, mientras que en maderas de 20 a 25 días.



MODO DE PREPARACIÓN



Los especialistas de la empresa ferroviaria Inca Rail también nos detallaron paso a paso como preparar el riquísimo macerado de pisco que podrás disfrutar en cualquier momento. Lo primero que debes tener claro es el qué sabor quieres preparar.



1. Tienes que tener listas las frutas, hojas, raíces o cortezas que usarás.



2. Es necesario verter en una botella de boca ancha 250 gramos de fruta o ingrediente, por cada litro de pisco .



3. Déjalo macerar unos 20 días, aunque si prolongas este tiempo será mucho mejor. Así lograrás que el pisco se impregne del sabor y aroma de la fruta.



4. Antes de finalizar el proceso, prueba el producto antes de filtrarlo. Verifica que el pisco tenga el sabor, aroma y color del insumo que usaste.



5. Filtra el preparado con un papel de filtro. Separa el producto de lo líquido para evitar la oxidación. Luego tienes que ponerlo en una botella limpia.



El resultado de tu macerado lo podrás usar para preparar un chilcano o un sour. Puedes tomarlo al momento o dejarlo durante dos o tres años, aunque la idea es disfrutarlo lo antes posible pues tu trabajo bien merece un festejo.