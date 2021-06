Desde hace 12 años, Esperanza Rosas (78) y Ana Celia Rosas (54), madre e hija, son la inspiración de muchas personas que han decidido ingresar al mundo del tejido con palitos y crochet. Ellas enseñan esta manualidad a través de didácticos tutoriales que suben a su canal de YouTube ‘Tejiendo Perú’, que ya cuenta con más de un millón de seguidores.

Sin embargo, la historia de ‘Tejiendo Perú’ empezó por un hecho triste en esta familia. “Mi hermana Patricia había fallecido recientemente y estábamos muy deprimidas, especialmente mi madre. Patty murió de cáncer de mama, después de batallar seis años con esta enfermedad”, recuerda Ana Celia.

Para tener ocupada la mente y no deprimirse más, Esperanza tejió más cosas y hasta grabó un video para un concurso de tejido, pero no ganó. Uno de sus nietos le dijo que subiera ese material a YouTube. Lo hizo, aunque no entendía muy bien el tema. Al ver que tuvo gran aceptación por la gente en la red, madre e hija empezaron a grabar más videos.

“Mi mamá se distraía mucho con esta actividad, puedo decir que el tejido la ayudó a superar su gran pena”, expresa Ana Celia.

Ahora, además del éxito que cuentan en su canal de YouTube, Esperanza y Ana Celia han cumplido otro sueño: publicar su primer libro llamado ‘Tejiendo Perú’. “Es un sueño y algo que deseábamos. En este libro contamos un poco nuestra historia y compartimos 15 patrones de tejido”, añade la orgullosa hija.