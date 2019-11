Con trajes coloridos y sonrientes encontramos a un grupo de madres de familia de Ate en pleno ensayo general antes de su debut en la obra teatral ‘Mujeres’, que está a cargo de la productora Anita Loza.



Se notó su nerviosismo, pues estas vecinas de Lima Este no son actrices profesionales. Sin embargo, supieron controlar la situación y cada una logró con éxito interpretar su personaje. Sus mejores aliados, según ellas, fueron el apoyo de sus familias y la confianza en sí mismas.



Algunas de estas vecinas de Lima Este son Roxana Morante (34), que hace de ‘La muñeca’; Marleny Mera (53), ‘La Monalisa’; Jaqueline Zamora (45), ‘Draculina’; Delia Gaviño (57), ‘La gordita’, y Emilia Japa (59), ‘La grifera’.



¿Por qué se animan a actuar?

Roxana: Me gusta el teatro y antes llevé talleres de clown. Cuando vi el letrero que decía ‘clases de teatro’, pregunté y me quedé.



Emilia: Yo nunca pensé hacer teatro. Llegué aquí por una amiga, ella me dijo que nos íbamos a divertir. Al final, me gustó y míreme, estoy a punto de debutar como actriz.



¿Cómo armaron su personaje?

Jaqueline: Anita nos ayudó a crearlos, basándose en nuestras actitudes, forma de ser y habilidades. Por ejemplo, yo soy ‘Draculina’ por mi voz fuerte y mi picardía.



Delia: Mi personaje es ‘La gordita’ y ya sabrá por qué (contornea su figura). Al inicio, no me gustó, era acomplejada con mi peso. Pero luego entendí que uno debe aceptarse tal como es. Ahora soy una gordita dulce, amorosa y picarona.



Marleny: Además de la dirección de Anita, hemos trabajado a la par con una psicóloga, ella nos ha ayudado a dejar nuestros miedos. De marzo a este mes hemos crecido mucho como personas, somos más libres gracias a la actuación.



Vecinas de Lima Este.

¿Qué mensaje les dejarían a las mujeres?

Roxana: Que luchen por sus sueños, recuerden que querer es poder. Si les gusta alguna actividad, háganla.



Las funciones serán los domingos 10, 17 y 24 de noviembre, a las 3:30 y 5:30 de la tarde, en el auditorio de la Agencia Municipal de Santa Clara, Ate.

