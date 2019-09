Magaly Medina: "A mí me quieren o me odian" [VIDEO Y FOTOS]

La controversial Magaly Medina conversó en exclusiva con tu revista +Mujer y confesó que está atravesando un gran momento en su vida personal gracias al paso de los años y también a las terapias.



"Yo fui diagnosticada depresiva a los 23 años y durante mucho tiempo fui al psiquiatra y era medicada. Dejé de hacerlo por decisión propia y empecé a ir al gimnasio por salud, no solo por estética", señaló.

También nos contó que su esposo, el abogado Alfredo Zambrano, le costó varios años conquistarla. "Era amigo de mis amigos y me lo presentó Ney (Guerrero). Yo le decía ‘doctor Zambrano’. De pronto, se aparecía siempre donde estaba. Un día, me dijo que su hijita tenía un trabajo de entrevistar a alguien de la televisión, después de eso empezó a acercarse a mí y me hacía regalos. En algún momento, comenzó a llamar mi atención".



La periodista abrió las puertas de su hogar en exclusiva para +Mujer.