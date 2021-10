Dora Luz Rondón Tohalino (50) no ha tenido la vida nada fácil, es mamá soltera y con mucho esfuerzo ha logrado sacar adelante a sus cuatro hijos. Sin embargo, la pandemia afectó su bolsillo y una vez más se ‘puso las pilas’ para no hundirse con la crisis. Empezó a vender el tradicional plato 5 colores en la puerta de su casa y gracias a las redes sociales ha logrado incrementar sus ventas.

Señora Dora, ¿cómo se animó a vender comida?

Empecé en enero de este año y fue por mi hija que se quedó sin trabajo a raíz de la pandemia. Estaba pensando qué podía vender y ella me dijo que intentara con la comida porque mi sazón es bien rica.

¿En qué consiste su combinadito?

Lleva tallarín rojo, chanfainita, arroz verde, cebiche y huancaína. Se compaña con mote y canchita. Todo está listo a las 7 de la mañana.

¿A qué hora se levanta a cocinar?

Me despierto a las 3:30 de la mañana para hacer todo despacio y con calma. Tengo un problema en los huesos, por eso me tomo mi tiempo para que mis articulaciones no se inflamen. Mi hija se despierta temprano para ayudarme a vender.

'Combinado Negrita' aumentó sus ventas gracias a las redes sociales. (Foto: Trome)

¿Todos los días a la misma hora?

No, solo vendo los fines de semana. Es que mi última hija tiene síndrome de Down y durante la semana la llevo a sus terapias. Mis dos hijos mayores ya no viven conmigo. Solo estamos en casa mi hija Nathaly, mi pequeña y yo.

¿Cocina todo el mismo día?

Sí, pero un día antes avanzo algunas cosas como picar el ají, la papa. Todo es fresco.

¿Y cómo se animó a ingresar al mundo del TikTok?

Fue mi hija Nathaly quien me motivó. Ella me da las ideas y me impulsa a seguir adelante. Con los videos he logrado incrementar mi clientela.

Doña Dora se levanta en la madrugada para tener todo listo a las 7 de la mañana. (Foto: Trome)

¿Con cuántos platos empezó?

Solo vendía cinco platitos, luego 10 y ese era mi tope. Pero desde que entré a las redes sociales vendo 30 platos e incluso tengo clientes que vienen desde San Juan de Lurigancho y de Chilca.

¿Qué le dicen de su comida?

Que es rica. Mis clientes valoran mi sazón. Es que yo cocino como si fuera para mis hijos.

¿Cómo se siente con su negocio?

Yo no he tenido suerte en el amor, he sido madre y padre para mis hijos. Me recurseaba en limpieza, vendía chupetes en verano, nunca me he quedado con los brazos cruzados. Así que ahora con este negocio me siento muy contenta por mis ventas y el cariño de los clientes.

Gracias al apoyo de su hija Nathaly está sacando adelante su negocio. (Foto: Trome)

¿Dónde la pueden encontrar?

Estoy en Instagram y TikTok como: ‘Combinado La Negrita’. Búsquenme y miren todos mis videos para que se les antoje mi comida (risas).