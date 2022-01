Uno nunca está libre de los problemas, pero la diferencia se halla en cómo los enfrentas… como lo hizo Kissy Andrade Castaños de Gamio (31) cuando su esposo sufrió un preinfarto y dejó de trabajar. Ella, en vez de desesperarse, ideó un plan para sacar adelante a su familia. Por ello, ahora se ha convertido en la reina de las polladas de Lima Norte.

Kissy, ¿por qué te iniciaste en este negocio?

Hace tres años mi esposo dejó de trabajar porque le dio un preinfarto. Y nosotros tenemos tres hijos. No teníamos ingresos y se me ocurrió vender polladas.

¿Ya habías vendido antes?

Sí, vendía a mi familia, mis amistades, por mi barrio. Pero eso no era suficiente. Así que decidí poner mis anuncios en todas las redes sociales para empezar a vender polladas al por mayor.

¿Cómo es eso?

Por ejemplo, usted hace su actividad de pollada. Entonces me contrata y yo le vendo todo. Le llevo el pollo, arroz, papa y cremas. Así solo se encarga de repartir a quienes le pidieron.

¿Hasta cuántas polladas te han pedido?

He vendido hasta mil polladas en un fin de semana. A veces me piden 500 o 200. Es todo un ‘chambón’.

Un fin de semana puede llegar a vender hasta mil polladas. (Foto: Trome)

¿A qué hora te levantas para freír esa cantidad de pollos?

Cuando me hacen pedido fuerte el trabajo es desde una semana. Un día compramos los envases, otro los aceites, el siguiente las papas, luego para el aderezo y compro el pollo fresco. Y desde el viernes en la madrugada empiezo a freír para que todo esté listo el sábado a las 11 de la mañana.

¿Tienes personas que te ayudan?

Sí, este es un negocio familiar. Mi esposo hace el arroz, mi papá envuelve los cubiertos. Me ayudan pelando las papas, embolsando las cremas y empaquetando.

¿Recuerdas quién fue la persona que te pidió una fuerte cantidad?

Sí, fue Vanessa Terkes. Me contactó por redes su mánager. Me pidió 300 polladas y pagaban contraentrega, y yo no suelo trabajar así. Mi esposo no quería, tenía miedo. Pero yo me arriesgué y salió todo bien. Ella me ayudó mucho a hacerme conocida.

¿A qué se debe el éxito de tu comida?

Es que preparo todo de forma casera. Utilizo buenos condimentos para que todo salga con buen sabor, además trabajo con buen aceite.

Encuéntrala en Facebook e Instagram como 'Polladas G&A'. (Foto: Trome)

¿Cómo sabes que el pollo está listo?

Es la experiencia. Entre tres y cuatro horas puedo llegar a freír 500 polladas.

¿Nunca te han salido crudas?

No, es que tengo un secretito. Pero es de mi negocio (risas).

¿Dónde te pueden contactar?

En Facebook e Instagram como ‘Polladas G & A’.

