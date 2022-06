Con su buena vibra, cálida sonrisa y gestos graciosos, Soledad Parina Ramos ha logrado cautivar a miles de personas en TikTok. Sus videos, que alcanzan incluso los 5,4 millones de likes (me gusta), muestran situaciones de la vida cotidiana, como: la relación entre padres e hijos, las crisis de parejas y los problemas existenciales de las personas. Actualmente, tiene más de 330 mil seguidores en la famosa red social.

“Conocí TikTok en 2019 por mis amigas, pero no lo usaba. A raíz de la pandemia, abrí una cuenta. Primero solo veía los videos que hacían los demás, luego empecé a grabar tiktoks con mi esposo e hijos, ponía cualquier música y bailaba. La verdad es que no sabía usar esa red social. Con el pasar de los meses me fui volviendo una profesional en el tema (risas), hasta que hice con mi hermana un video imitando a unas chinitas y se convirtió en viral. Ahí decidí hacer más videos”, contó ‘Sole’, como cariñosamente la llaman.

Esta mamita ayacuchana empezó a grabar videos graciosos y su mayor recompensa fue la buena aceptación de la gente, que la felicitaba por su don para la comedia. “Así descubrí mi talento para el humor. Al inicio me daba vergüenza reírme de mí misma, pero al final comprendí que no estaba mal. Al contrario, era una forma de liberarme, de ser yo misma. Ahora cada video está con mi chispa. Me baso en mis experiencias y también en las de mis amigas ja, ja, ja”, expresó.

Su esposo y sus hijos están orgullosos de Soledad porque está haciendo lo que le gusta. En unas semanas empezará un curso de clown y está saltando en un pie por la oportunidad que tendrá de mejorar sus habilidades de comunicación e improvisación.

Pueden seguirla en Instagram y TikTok (@soleparina)

