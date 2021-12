Gracias a la educación de sus padres y a sus ganas de salir adelante, Blanca Aquino Morales es una comerciante que desde chica quiso tener su propio negocio. Ella se desenvolvió por muchos años en el rubro de la ferretería, pero desde el 2019 la ‘rompe’ con su ‘Bodega Gracia’, en el corazón del Callao.

“Cerré mi ferretería y traspasé los productos que tenía. Luego, decidí abrir una tiendita en mi propia casa. Inicié con unas golosinas y algunas gaseosas, pero con el apoyo de mi mamá fuimos buscando proveedores y empezamos a crecer de a poquitos. Ahora, como puede ver, tengo la tienda surtidita”, comenta orgullosa la comerciante de 40 años.

Esta mamita soltera confiesa que gracias a las constantes capacitaciones y charlas sobre cómo administrar un negocio, se ha convertido en la bodega favorita de su barrio y alrededores. Y, según cuenta, pese a que hay otra tienda a su lado, los clientes prefieren comprar en su bodega.

“He logrado crecer gracias a todo lo que he aprendido en la Escuela de Negocios de Coca-Cola. Me enseñaron a administrar mi tienda, a organizar los productos en los estantes, saber qué hacer con la mercadería que está por vencer y con la que tiene poca rotación. Así no pierdo”, resalta.

La ‘Bodega Gracia’ también se caracteriza porque tiene precios justos, gran variedad de bebidas y golosinas, realiza sorteos para todos sus fieles clientes, más ahora que estamos en campaña navideña. Pero doña Blanca no busca crecer sola en este rubro, ella también comparte consejos con otros bodegueros del barrio para que puedan atraer más compradores y consolidarse en la zona.

“No soy egoísta, comparto mis conocimientos con los demás, pero ya depende de cada uno si los acepta o no. Mientras tanto, sigo proyectándome para tener otra bodega y seguir creciendo”, finaliza.

TIPS PARA GANAR MÁS CLIENTES

+ SONRÍE. Transmite alegría, positivismo, empatía y cambiarás el día a tu cliente.

+ PROMOCIONES Y DESCUENTOS. A todos les gusta ahorrarse un dinerito, por ello, arma packs especiales a buen precio para ganarte a los clientes.

+ ESCUCHA. Tienes que estar atengo a las necesidades de tu público para saber cómo ayudarlo.

+ RENUEVA TU STOCK. Es importante que siempre tengas productos disponibles para tus compradores.

+ EDUCACIÓN. Siempre brinda un saludo cuando lleguen a tu tienda y agradece por su visita.

TAMBIÉN LEE:

Ethel Pozo prende globos en su cumpleaños, pero vecina arremete y la insulta: “Mejor enciende tu cerebro”

Mathías Brivio sorprende como conductor en Guerreros Puerto Rico: ¿Se internacionaliza?

Flavia Laos y Patricio Parodi se reencontraron en “Gender Reveal” de la hermana del chico reality