Mamita de Los Olivos cumplió 100 años de vida [FOTOS]

Hace algunos días Alfonsa Torrejón cumplió cien años y sigue feliz porque sus hijos le prepararon una linda fiesta donde recordaron muchas anécdotas: su llegada a Lima desde su natal Áncash, el nacimiento de cada uno de sus seis hijos y la muerte de su esposo don Santiago Olivera, hace cuarenta años. Esta longeva mujer vive tranquila y en calma en su casa de la urbanización Cueto Fernandini, en Los Olivos.



¿Alfonsa, pensó llegar a los cien años?

No, pensé que viviría hasta los noventa, pero Dios aún me tiene aquí.



¿Cuál cree que es su secreto para una larga vida?

Una vida tranquila llena de trabajo y en la casa. Nunca me gustaron las fiestas ni estar tomando, me desagradan los borrachos porque hablan tonterías, yo tenía que levantarme temprano para trabajar en mi huerta de Caraz.



¿Qué plantaba?

Mango, palta, limón y frutas como plátano y naranja, y los enviaba a Chimbote y Huaraz.



¿Y tenía algo especial su alimentación?

De niña tomaba mucha leche de vaca, queso, papa, gallina y cuyes que preparaba mi mamá.



¿Alguien de la familia ha vivido tantos años?

Sí, tenía una tía que falleció a los 104 años en Áncash.



¿Cómo son sus días actualmente?

Me gusta escuchar Radio María todas las mañanas, yo solita bajo a desayunar, ayudo a mis hijas sentada en la mesa a pelar las arvejitas y luego hago mi siesta. Mi vista no me ayuda para cocinar.



¿Qué es lo que más le gusta hacer?

Escuchar los huainos ancashinos y ver jugar a mis nietos.



¿Y cómo pasó el día de su cumpleaños?

Muy lindo, vinieron todos mis hijos a visitarme y me quedé hasta las dos de la mañana cuando el último invitado se retiró, luego me fui a mi cama.



Amaneció cansadita...

No, porque dormí hasta tarde y me recuperé.



¿Piensa que las personas de ahora tendrán larga vida como usted?

No creo, son muy alborotados, todo quieren hacer a la vez y no se toman el tiempo para apreciar los días y a la familia.



¿Quién es su engreído de la familia?

Yo quiero a todos mis nietos por igual.



¿Cuál fue su deseo de cumpleaños?

Agradecí a Dios por mi vida y que todavía me tiene aquí.



HIJAS CONTENTAS

¿Imaginaban tener a su mamita hasta esta edad?

Delfina: No, no lo imaginábamos. Es una bendición tenerla sanita y que pueda hacer sus cosas. Ella escucha y recuerda todo.

Delia: Solo su vista ya no funciona muy bien, es lo único. Mi mami era una mujer muy trabajadora y ahora descansa al cuidado de nosotras.



¿Qué le gusta hacer a su mami?

Delfina: Cuando todavía podía ver su hobby era tejer, hacía colchas, chompas, ropa hermosa que aún tenemos en casa.



¿Tiene algún problema de salud?

Delia: Sufre del corazón, pero se mantiene con sus pastillas.



