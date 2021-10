Desde hace varios días la producción coreana ‘El juego del calamar’ se ha convertido en una de las series más vistas a nivel mundial. Esta tendencia ha sido bien aprovechada por Roxana Rivera Arrieta, conocida en el mundo artístico como Roxy, quien rápidamente buscó los trajes verdes de los jugadores y los rojos de los vigilantes, así como el de la famosa muñeca que dice: ‘Jugaremos, muévete luz verde’, para ofrecer un divertido show temático.

Sin embargo, antes de empezar a hablarnos de su espectáculo que lleva a diferentes partes de Lima, aclaró que, si bien la serie de televisión tiene contenido violento, lo que ella ofrece en su show está muy alejado de eso. La idea es que grandes y chicos se diviertan. “Esta serie tiene algunos juegos que disfrutamos en la infancia, como la soga. Nosotros queremos rescatar lo mejor y darle algo bonito a la gente, después de tanto dolor que hemos pasado debido a la pandemia”, señala Roxy.

Mamita presenta shows de ‘El juego del calamar’ al estilo peruano

Esta carismática animadora de 40 años cuenta que la idea de este nuevo show artístico surgió de sus hijos. “Ellos prácticamente me obligaron a ver la serie y me insistieron para hacer un show con los personajes. Cuando fui a buscar los trajes de la muñeca y los buzos, no encontré nada. Tuve que mandar a confeccionar todo. Pedí que la muñeca la hicieran lo más parecida posible porque es un personaje importante y llamativo. Ahora que veo la gran acogida que tengo, pienso que la inversión no ha sido en vano”, confiesa Roxy, quien lleva más de 20 años en la animación de eventos.

SHOW DIVERTIDO

¿Cómo inicia el espectáculo de ‘El juego de calamar’? Este dura alrededor de dos horas y empieza con todos los protagonistas bailando canciones movidas. “Todos bailamos y la muñeca es el centro de atención. Luego seguimos con los juegos que es lo que más ha emocionado al público”, comenta.

Mamita presenta shows de ‘El juego del calamar’ al estilo peruano

Algunos de los juegos que podemos ver son: El congelado (luz roja y luz verde, el que se mueve pierde), La galleta (este juego es para que los niños lo hagan acompañados de sus padres, usan una aguja punta roma para romper la galleta), La soga (también participan los mayores, cada uno jala para su lado y el que se cae pierde) y Las canicas.

La animadora está sorprendida de la gran aceptación del público, pues no solo la contratan para animar fiestas infantiles, también van a cumpleaños de jóvenes y adultos. “Me llaman hasta para fiestas de personas que cumplen 30 años”, expresa Roxy con entusiasmo.

Pueden contactarla en su página de Facebook: Roxy Producciones