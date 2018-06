“Para hacer un buen postre se necesita de mucha paciencia y concentración. Los apurados no pueden hacerlo porque son impacientes y todo tiene su momento y su tiempo de espera”, sentencia muy segura Elizabeth Tarazona Benancio (39), experta en pasteles y dueña de ‘Tortas Artesanales Eli’, en San Juan de Miraflores .

Después de haber trabajado por muchos meses como ayudante de cocina, esta talentosa joven decidió ser una emprendedora y eligió la repostería para sacar adelante a su familia. Sin embargo, no fue tan fácil como muchos podrían creer. “Tenía el talento, pero yo quería empezar algo bonito y bien, por eso viajé a Argentina para seguir un curso de pastelería y técnicas de repostería, donde aprendí mucho sobre este negocio. Una vez que me sentí capacitada, regresé a mi país para comenzar mi empresa”, cuenta.



Su especialización es la preparación de tortas con masa elástica, que vende a través de Facebook . “Hay que ser muy dedicada, por ejemplo hacer una torta me toma ocho horas y esto puede variar según el tamaño y el modelo de la misma. Incluso puedo hacerlas lisas o con detalles, estas últimas toman más tiempo, pero me quedan lindas”, añade.

Para hacer pedidos, pueden encontrarla en Facebook como Tortas Artesanales Eli .