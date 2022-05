Peruano que se respeta. A sus 33 años, Katherine Villar Rojas es una mamita soltera que ha tenido que sacar adelante a su hijo. Antes de la pandemia se dedicaba a la docencia y la animación infantil; sin embargo, con la llegada de la emergencia sanitaria perdió su empleo y los eventos se cancelaron. Esto la obligó a buscar otra manera de solventar los gastos de la casa.

Por eso, primero se puso a vender mascarillas y luego decidió ejercer su primera carrera: enfermería. Ahora ha vuelto a hacer sus shows infantiles, trabaja como paramédica y está cursando el último ciclo de su carrera de danzas en la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas. Hablamos con ella en su casa de Chorrillos.

Katherine, ¿antes de la pandemia no ejercías la enfermería?

Me dediqué a la docencia porque me gustaban los niños. Cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajo y no sabía qué hacer. Un día me puse a vender mascarillas en la puerta de un mercado y una amiga me vio y me dijo: ‘Tú eres enfermera, ¿por qué no trabajas en eso?’.

Y lo hiciste…

Sí, al inicio no fue sencillo porque no recordaba muchas cosas, pero empecé a capacitarme y ahora trabajo en una clínica y también con la Sociedad Nacional de Paramédicos del Perú, con ellos voy generalmente a eventos deportivos.

¿Y cómo iniciaste en los shows infantiles?

Una profesora me pidió que la ayudara con una animación para adultos mayores. Fui y varias personas empezaron a pedirme mi número para que animara los cumpleaños de sus hijos. Ahí me di cuenta de que tenía la chispa para hacerlo. Me puse las pilas y empecé con los shows infantiles hace 6 años.

Ahora esas dos profesiones te ayudan con los gastos…

Sí, gracias a la enfermería puedo ayudar a los demás, por ejemplo, en un accidente y con los shows infantiles comparto mi alegría, hago que la gente se divierta.

Sale adelante por su hijo. Fotos: Trome.

Una anécdota que recuerdes…

Una vez hubo una emergencia en Los Pantanos de Villa. Fui rápido con la ambulancia de la Municipalidad de Chorrillos y al llegar me di cuenta de que había sido una balacera. El chofer estaba herido de bala en una de las piernas. Le di los primeros auxilios y dirigí su traslado a una clínica. Esa experiencia me gustó y me impulsó a seguir preparándome en salud.

¿También estás estudiando danzas?

Estoy en mi último ciclo, emocionada porque terminaré mi carrera y volveré a la docencia.

Este domingo es el Día de la Madre, ¿qué mensaje les darías a las mamitas?

Que no hay obstáculos en la vida que uno no pueda superar y no reneguemos de nuestros hijos, ellos nos dan el valor, el coraje y la fortaleza para salir adelante. Son bendiciones que nos da la vida.

