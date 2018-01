¿Maquillaje a prueba de agua para la temporada de verano?

POR: MARITZA LLANOS



En el verano, el sudor se convierte en el principal enemigo de nuestro maquillaje, ya que hace que se desvanezca con mayor rapidez. ¿Qué hacer? Alexander Casas, maquillador de Maybelline Perú, señala que para lucir fabulosa y con un look perfecto para ir a la playa o a la piscina, es necesario utilizar productos (base, máscara de pestañas y labial) resistentes al agua o ‘waterproof’. Además, debes seguir una rutina básica que el especialista te recomienda a continuación:





1. Limpia e hidrata tu cutis con un tónico de acuerdo a tu tipo de piel, luego aplícate el protector solar y espárcelo bien para que no queden zonas muy blancas.



2. Aplica la base de maquillaje o un BB cream (este producto aportará humectación y un tono parejo a tu piel). Sella con polvo compacto a prueba de agua y de 24 horas de duración.

3. Riza tus pestañas y usa un poco de rímel ‘waterproof’ para alargarlas.



4. Termina pintándote los labios con un bálsamo del color de tu preferencia para protegerlos del sol.



TIPS



* Retira los productos a prueba de agua con un desmaquillante bifásico. Hazlo con cuidado, no sobes. Recuerda que tu piel está sensible por el sol.



* Para un día de playa, es mejor que evites el delineador y las sombras para ojos.





Sabías que...

​

El calor hace que tus mejillas luzcan más rojizas de lo normal, por eso ya no es necesario que uses rubor.