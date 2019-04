Marisol Aguirre: "Soy divertida, exigente y generosa" | FOTOS

La actriz Marisol Aguirre , quien encarna a ‘Maricarmen’ en la telenovela ‘Señores Papis’, respondió nuestro curioso cuestionario, donde reveló que vive con alegría la soledad. Su mamá le enseñó a ser una mujer luchadora y para que un hombre le interese debe tener sentido del humor y buen corazón.



La pasión es...

Todo en la vida.



¿Qué color te encanta?

Morado.



¿Tienes pesadillas?

Raramente.



La mejor enseñanza de tu mamita...

Me enseñó a ser una mujer luchadora.



¿Qué cualidad te gusta más de tu personalidad?

La generosidad.



Un defecto que quieres eliminar...

El perfeccionismo.



¿Qué personaje te gustaría interpretar?

No tengo ninguno en especial.



¿Tienes un nuevo proyecto profesional en mente?

No lo puedo decir, pero tengo uno.



La soledad es...

Maravillosa.



¿Qué tipo de gente te encanta?

Las personas alegres.



¿En qué animal te gustaría reencarnar?

Un gato.



¿Qué extrañas de tu niñez?

Nada, porque la llevo en mi corazón.



¿Irías a una playa nudista?

No, me moriría de la vergüenza.



La corrupción es...

Lo peor que hay.



El trabajo en el que te sentiste más feliz...

Todos.



¿Qué cualidades debe tener un hombre para que te interese?

Sentido del humor, buen corazón y ser generoso.



¿Eres supersticiosa?

No.



Quieres comprar...

Un carro.



¿Tienes más faldas o pantalones?

Pantalones.



¿Qué lugar te gustaría conocer próximamente?

Grecia.



El objeto más valioso que tienes es...

El Santuario de mi mamá Pascuala, es un altarcito.



Defínete en tres palabras...

Soy divertida, exigente y generosa.



¿Te gusta tomarte fotos con tus fans?

Sí, siempre lo hago.



¿Estás enamorada? ¿De quién?

De todo, de mis hijos, mi familia.



La dieta es...

Una tortura.