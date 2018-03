Marisol: ‘La faraona de la cumbia’ se confiesa en divertida entrevista con Trome

Con 27 años como cantante y 14 como solista, y madre de dos hijos, Luisa Marisol Ramírez Vásquez, más conocida como ‘La faraona de la cumbia’, revela en este cuestionario que a nivel artístico ha llegado al lugar donde siempre quiso estar y que ahora su mayor sueño es convertirse en actriz.



El amor es…

Maravilloso.



¿A qué edad debutaste en el escenario?

A los 14 años.



¿Qué te impulsó a probar suerte en Lima?

Mi música ingresó solita a Lima, luego los empresarios me llamaron para cantar aquí.



¿A cuántas personas has logrado reunir en un concierto?

A miles. Por ejemplo, en un concierto en Chile fueron 20 mil o más.



¿En cuántas series o novelas has participado?

Tres series, como Marisol.



Un sueño cumplido…

El de ahora. Siempre quise llegar a ser lo que soy ahora, me siento bendecida por Dios.



Un deseo que te falte realizar…

Ser actriz y actuar en series o telenovelas.



El escenario en el que te gustaría cantar…

Me encantaría volver a cantar en el Estadio Nacional a lleno total.



El tema infaltable en tus conciertos…

Son varios: ‘Gitana’, ‘Yo lo quería’ y ‘Si me ibas a dejar’.



La situación más difícil en la que has tenido que cantar…

Cuando me separé de mi esposo por una traición, fue muy difícil cantar con ese dolor.



¿Alguna vez te has sentido acosada?

Sí, por algunos fans y otras personas.



¿Te has hecho arreglitos estéticos?

Todavía no, pero los haré cuando los necesite, siempre y cuando sean muy naturales.



Te gustaría cantar a dúo con…

Olga Tañón.



Un color que te encante…

El negro.



El olor que no soportas…

Betún de zapatos.



Te gusta que las personas sean…

Amables y cariñosas.



Defínete en tres palabras…

Responsable, perfeccionista y muy sentimental.



Eres fan de…

Olga Tañón, Isabel Pantoja y Ana Gabriel.



¿Tienes mascota?

Tenía, ahora vivo en un departamento muy pequeño, pero me encantan.



Qué haces en tus ratos libres…

​Entreno y juego fútbol.