Mascotas: Como alimentar al cachorro después de separarlo de su madre

Luego de separar a un cachorro de su madre, muchas personas no saben con certeza qué alimentos darle al perrito. Algunos le ofrecen leche tibia, pero el doctor Eduardo Garay López, de la Clínica Veterinaria ValeVet, sugiere no hacerlo porque si bien el animalito se sentirá atraído por el dulce del lácteo, esta bebida no lo alimentará, como sí ocurre con los humanos.

Por el contrario, podría generarle gases, cólicos y diarreas, ya que la mayoría de canes es intolerante a la lactosa, lo que dificulta su digestión.



Tampoco es buena idea ofrecerle comida casera a muy temprana edad, es decir, antes de los tres meses, ya que podría resultar agresiva para su estómago, que está en formación, y tampoco ayudará a un óptimo desarrollo.

El especialista sostiene que así como el perrito necesitó solo la leche de su madre hasta las seis u ocho semanas de vida, de igual manera a partir de esa edad requerirá únicamente de alimentación balanceada para cachorros, a la que puedes añadir agua y triturarla hasta formar una papilla.

“Esta comida especial tiene en su composición proteínas para un rápido crecimiento, grasas para una piel y pelaje saludables, y vitaminas para el correcto metabolismo. Se le debe dar esta alimentación tres veces al día hasta el primer año de vida o cuando la etapa de formación ósea ya culminó”, remarca.

+ DATOS



Con el pasar de los días, el cachorro recibirá las galletas cada vez más sólidas y recién allí, como complemento, se le podrá ofrecer pollito sancochado y caldito.