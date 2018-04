Mascotas: Aprende a controlar a tu perro saltarín con estos consejos [FOTOS] 

Si estás sentada tu perro llega saltando, se sube al mueble o la cama y sigue saltando; incluso, si tienes visitas se lanza sobre ellas y ya no sabes qué hacer para corregirlo. ¿Por qué hace esto?

​

Un perro saltarín generalmente es un perro muy engreído que se siente dueño de todo el entorno y cree que lo puede usar como quiera. Así lo señala la experta en comportamiento animal Marisol León, quien te da algunas pautas para que tu mascota empiece a comportarse.



1. Llega a casa y no lo mires, cuando se te lance encima dale la espalda y al momento de sentarse, salúdalo.



2. Debes ser constante, si un día lo corriges, hazlo todos los días para que él logre entender que su conducta no es buena.



3. Para saludar a tu mascota indícale que debe ir a su cama; cuando se vaya a ella, acarícialo.



4. Cuando tu engreído deje de saltar y te espere sentado, dale un premio para reforzar ese comportamiento.



5. Todos los miembros de la casa deben actuar de la misma forma para no generar confusión en el animalito.



6. Es normal que los perros expresen con saltos su deseo de estar cerca de sus dueños, pero debemos hacer algo para que moderen su conducta. “Por ello, desde el día uno que llega a tu casa debes educarlo”, enfatiza León.

