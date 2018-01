Mascotas: ¿Hasta dónde cortar el pelo del perro en verano?

En verano , las personas evalúan si cortarle o no el pelo a sus perros. Se preguntan cuán recomendable es o hasta qué altura será óptimo hacerlo.



El doctor Eduardo Garay López, de la Clínica Veterinaria ‘ValeVet’, asegura que rebajarle el pelo al animalito no es una idea descabellada. Por el contrario, el recorte lo ayuda a estar más ventilado en época de calor, sin olores y con menos parásitos.



El especialista recalca que de lo único que el dueño debe asegurarse es que el perro quede con un largo de pelo de 1 a 2 centímetros, jamás raparlo, ya que ese pequeño manto protegerá al can de los rayos solares.

“Los perros no poseen glándulas sudoríparas, transpiran solo a través del jadeo o las almohadillas de sus patas, por lo que un corte de pelo controlado les significa un gran alivio, más aún si se les libera de motas o nudos”.



Si bien lo recomendado es realizarle este procedimiento cada 45 días o dos meses, no es bueno recortarle el pelo si tiene la piel enrojecida, en ese caso será mejor atender primero la alergia que posiblemente esté padeciendo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.