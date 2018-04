Mascotas: Cuidados que debes tener después de la esterilización [FOTOS]

Por: Samantha Aguilar



Cada vez, más personas toman conciencia sobre la importancia de la esterilización o castración de los perros. Entienden que esta cirugía no solo evitará que sus mascotas presenten tumores en el futuro, también contribuye a que la sobrepoblación canina disminuya.



Si estás decidido a operar a tu mascota, el doctor José Luis Planta Vera, del Centro de Especialización Veterinaria, te brinda unos consejos sobre el cuidado que debes darle a tu can después de esta práctica médica.

1. Evita que se lama las heridas. Para esto, el paciente debe llevar un collar isabelino en el cuello que le impida tener contacto con la zona atendida.



2. Cura sus heridas. Llévalo a su doctor las veces que se te indique para que él vea el proceso de cicatrización de la herida.



3. No te olvides de sus medicinas. Dáselas tal como lo ha indicado su médico para evitar molestias en el animalito.



4. Su actividad física debe ser mínima. Que no suba las escaleras ni haga paseos largos, al menos por unos días.



5. No lo bañes. El agua podría filtrarse en los puntos e interrumpir el proceso de curación.



6. Procura que otros perros no se le acerquen. Pueden lamer sus partes o jalar sus puntos.

Recuerda que antes de que le hagan esta cirugía a tu mascota, asegúrate de que el profesional tenga especialidad en este tipo de intervenciones.