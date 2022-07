El frío no solo afecta a los humanos, también a nuestros engreídos de cuatro patas, más aún si son ancianitos o sénior. Por eso, hay que tener ciertos cuidados con ellos para evitar que contraigan alguna enfermedad respiratoria (traqueítis, bronquitis o tos de la perrera). Arjuna Icaza, especialista de la clínica veterinaria Icaza, nos brinda los siguientes consejos:

1. VACUNA. Se le debe colocar cada año la vacuna KC, que ayudará a tu perrito a combatir los males respiratorios y evitará cuadros clínicos severos.

2. CORRIENTES DE AIRE. Si vives en un edificio, cierra las mamparas y balcones para que tu mascota no esté expuesta al frío intenso, sobre todo en las mañanas y noches.

3. PASEOS. Estos deben ser en un horario en que el ambiente no esté demasiado frío, puede ser entre las 9 de la mañana y máximo a las 7 de la noche. Además, evita salir si está lloviznando o sientes que la temperatura ha bajado mucho.

4. REFUERZO. Si puedes, complementa su alimentación diaria con algún multivitamínico para perros. Esto fortalecerá sus defensas.

5. ROPA. Si no tiene ningún problema de alergia en la piel, puede usar una chaquetita de cualquier material. Caso contrario, opta por prendas lisas y de algodón.

SABÍAS QUE...

3Si tu perrito escupe un vómito espumoso (flema), significa que tiene algún problema en las vías respiratorias. Llévalo al veterinario.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Mascotas: ¿Es saludable bañar a mi perro en invierno?

Veterinario recomienda usar agua templada y un buen shampoo. Agrega también que deben ser baños cortos para evitar que se enferme.

Especialista recomienda hacerlo cada ocho días.

Es normal que en los días de frío muchos dueños de mascotas se pregunten si están haciendo bien al bañar a sus perritos. En verano nos resulta muy fácil salir al patio o al jardín y darle un regaderazo con la manguera, pero en invierno la cosa cambia.

“Ellos necesitan que se les bañe para que se sientan en confort y estén saludables”, indica Andrés Díaz, veterinario de Gabrica, quien recomienda asear al animalito cada ocho días, aunque otros expertos aconsejan hacerlo cada quince días y otros al mes.

En lo que sí coinciden los veterinarios es en el uso de algunas técnicas para que el perro no sufra a la hora del aseo. Por ejemplo, usar agua templada, procurar que los baños sean rápidos y en lugares cerrados, donde no haya corrientes de aire, y secar el pelo del can en su totalidad.

“No hay restricciones en cuanto al baño, pero lo que sí importa es el shampoo que uses, sobre todo si tu engreído tiene pelo abundante. Trata de escoger un producto sin parabenos y peina su pelo constantemente”, explica Díaz.

