Aunque el sol todavía no sale en todo su esplendor, ya estamos viviendo la primavera. Por ello, el Servicio de Parques de Lima realizó un divertido concurso para elegir a los reyes caninos de la recientemente iniciada estación de las flores y la juventud.

La competencia ‘Patitas en Primavera’ se realizó en el Club Zonal Sinchi Roca, en Comas, y los ganadores fueron la bella ‘Kitty’, una chihuahua de cuatro años, y el tierno ‘Peluchín’, un pekinés de cuatro meses, que se llevaron la corona. Conversamos con sus dueñas Nikole Jara y Jennifer Corro y nos contaron cómo vivieron esta experiencia.

Nikole, ¿es la primera vez que ‘Kitty’ participa en un concurso?

No, ella ha participado antes. Mi mamá la inscribía y la llevaba, pero falleció hace un año y yo decidí continuar con esta práctica.

Jennifer, ¿y ‘Peluchín’?

Sí, es su primera vez. Es que recién tiene cuatro meses y como es el engreído de mi hijito, decidí juntar a mi familia que tiene perritos para ir todos al parque Sinchi Roca.

¿Su ropita la compraron hecha o la hicieron ustedes?

Nikole: El carrito lo hicimos con mi familia, nos pasamos varias madrugadas para terminarlo. La ropita la confeccionó una tía de cariño.

Jennifer: Su disfraz de gusanito lo confeccionó mi mamá para que sea a su medida.

Peluchín es un pequeño cachorro de cuatro meses de edad. (Foto: Trome)

¿Se sintieron intimidados en el concurso?

Nikole: ‘Kitty’ ya tiene experiencia y parece que le gusta mucho. Cuando ve la ropita se pone en dos patitas para que se la pongamos. Además, camina moviendo las caderas como para hacerse notar.

Jennifer: Mi ‘Peluchín’ sí es tímido. Y ese día recién estuvo aprendiendo a caminar con correa. Fue su ternura la que cautivó al jurado.

¿Y cómo son ellos en casa?

Nikole: Ella es muy traviesa. Una vez rompió la cama de su hermanita que es grande.

Jennifer: Él sí es tranquilo. Le gusta mucho dormir con nosotros.

Kitty tiene experiencia en los concursos y tiene 4 años de edad. (Foto: Trome)

¿Saben hacer piruetas?

Nikole: Sabe dar la patita, camina en dos patas y le gusta pasear metida en la cartera.

Jennifer: ‘Peluchín’ imita los sonidos. Cuando mi hijito dice ‘gau gau’, él responde ladrando o aullando.

¿Qué sintieron cuando ellos ganaron?

Nikole: Yo sentí como si mamá estuviera a mi lado. Sentí la felicidad de que dijeran que ‘Kitty’ era la ganadora. Fue un momento especial.

Jennifer: Yo no me lo esperaba y me sentí bien emocionada. Mi familia también estaba feliz.

Kitty junto a su dueña Nikole. (Foto: Trome)

¿Piensan seguir participando en concursos?

Nikole: Sí, claro. Fue una sensación muy bonita. Recién entendí por qué mi mamá siempre la llevaba.

Jennifer: Si se puede, claro que sí.

¿Qué son sus mascotitas para ustedes?

Nikole: Es mi hijita, la alegría de mi familia.

Jennifer: Es la alegría de la casa.

Jennifer y su hijo junto a su mascota Peluchín. (Foto: Trome)

¿Dónde los pueden encontrar?

Nikole: En Instagram nos pueden seguir como @kimisistersperu.

TE PUEDE INTERESAR:

Juan Víctor se cansó que Andrea San Martín y Sebastián expongan a su hija: “Por su integridad mental”

Estrella Torres vuelve a enamorarse: ¿Quién es Kevin Salas, el joven que la hizo olvidar a Tommy Portugal?

Tiktoker es criticado duramente tras usar dinero donado para comprar una moto acuática