Por: Francesca Bravo

Llega la hora del baño y tu perrito sale huyendo, se esconde, tiembla y hasta se pone rabioso; tal vez no entiendes por qué se comporta así, pero la respuesta es muy sencilla: tiene miedo a bañarse porque siente que su vida está en riesgo.

“Los perros manifiestan su miedo temblando o ladrando, y esto ocurre porque sus dueños no los acostumbraron desde cachorros al baño. Eso quiere decir que no entienden que el agua, la toalla y secadora no les hará daño”, explica Jean Pierre Suárez, dog groomer de Ohanna, estética canina del grupo veterinario AcVet.

Pero no todo está perdido, el experto nos brinda algunos consejos que podemos aplicar al momento de bañar a nuestro engreído de cuatro patas:

Agua. Olvídate del agua fría, lo mejor es bañarlo con tibia para que se sienta bien.

Olvídate del agua fría, lo mejor es bañarlo con tibia para que se sienta bien. Vibra. Tu perrito siente cuando estás nervioso o estresado por saber cómo reaccionará con el baño, por eso es necesario que mantengas la calma para transmitir esa energía.

Tu perrito siente cuando estás nervioso o estresado por saber cómo reaccionará con el baño, por eso es necesario que mantengas la calma para transmitir esa energía. Sin violencia. Nada de jalonearlo ni usar la fuerza para que se quede quieto, porque solo lograrás que se altere más.

Nada de jalonearlo ni usar la fuerza para que se quede quieto, porque solo lograrás que se altere más. Juguete. Si tiene un juguete favorito, puede acompañarlo a la hora del baño.

Si tiene un juguete favorito, puede acompañarlo a la hora del baño. Tiempos cortos. Primero que dure lo menos posible y cuando se vaya sintiendo más tranquilo puedes alargar la rutina de higiene.

Primero que dure lo menos posible y cuando se vaya sintiendo más tranquilo puedes alargar la rutina de higiene. Premio. Luego del baño dale un premio y refuerza su comportamiento de tranquilidad.Envía la foto de tu mascota para que forme parte de nuestra galería.

Sabías que...

Al momento del baño, es recomendable que solo estén tu mascota y tú, esto hará que el animalito se sienta tranquilo y no trate de escapar.