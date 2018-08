Mascotas: Mi perro muerde todo ¿qué hago?

Con la mirada tan inofensiva que tiene tu perrito, seguramente nadie podría imaginar que él solito ha destrozado a puros mordiscos zapatos, muebles y varios artículos valiosos para ti.



La doctora Luz Marina Vidal, de la Clínica Veterinaria ‘Surco’, explica que si es cachorro, debes saber que hasta los seis meses de nacido, él siente comezón en las encías porque pierde los dientes temporales y le crecen unos más gruesos y permanentes.

Esta muda -añade- lo obliga a masticar cualquier objeto para calmar las molestias.



Si es un perro joven o adulto, puede morder objetos por ansiedad o aburrimiento al estar, por ejemplo, solo en casa.



También lo hacen simplemente por exploración. Esta es una de las conductas más comunes, puesto que ellos usan sus sentidos para descubrir el mundo: prueban, huelen y sienten con el hocico, ya que no tienen manos.



Pero para evitar que este comportamiento se vuelva un problema, desde pequeño no permitas ni le enseñes a mascar cosas que no debería, como una sandalia vieja, ya que luego no podrá distinguir de unas nuevas. Mejor dale juguetes y huesos de cuero con los que pueda calmar su frustración. A medida que vaya creciendo y tenga que quedarse solo en casa, ofrécele juguetes interactivos.

Sabías que...



- Si tiene juguetes y desea morder tus zapatos, dile ‘¡no!’ de manera enfática. Corrige esa mala conducta desde un inicio, no esperes a que sea adulto.



- Otro soporte importante son los paseos. Sácalo a dar una vuelta por el parque y permítele que corra y se divierta antes de volver a casa