La llegada de una mascota a casa trae mucha alegría y emoción, pero no olvidemos tener en cuenta que también es una gran responsabilidad. Para que este animalito lleve una vida feliz a nuestro lado debemos organizarnos como familia en sus cuidados. La psicóloga Pamela Conde nos explica cómo podemos lograrlo.



1. EJEMPLO. Si tú, como padre, te muestras preocupado por el buen cuidado de tu engreído de cuatro patas, tus hijos también lo harán.



2. ESTABLECE HORARIOS. Para ver quién lo sacará a pasear. Si tus hijos aún son chicos, no olvides acompañarlos.



3. COMIDA. Los niños más pequeños pueden llenar su plato de comida con grageas. Es muy sencillo, pero no olvides estar siempre vigilándolos. Aprenderán así lo que es la responsabilidad.



4. JUGAR. Tus hijos también pueden ayudar en la distracción de tu animalito. Jugar con él, pasarle sus juguetes. En ambos casos afianzarán lazos de amistad y cariño.



5. BAÑO. Las tareas como el baño y visitas al veterinario sí deben realizarlas los adultos. Tampoco olvidar de desparasitarlo y despulgarlo.



SABÍAS QUE...



Hay normas que se deben respetar en el hogar, como el hecho de no molestar a la mascota mientras está durmiendo o comiendo.



+DATOS



Elaboren una lista de tareas y determinen entre todos quién se encargará de cada una de ellas. Estas deben ser alcanzables para los más pequeños, a fin de que se sientan orgullosos de sus logros.